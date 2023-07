Odisha News: एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों का कमाल, सर्जरी के जरिए जोड़ा युवक का कटा हाथ

Odisha एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने एक युवक को अपंग होने से बचाकर नई जिंदगी दी। डॉक्टरों ने युवक के कटे हाथ की आठ घंटे सर्जरी कर उसे फिर से जोड़ दिया। प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. विभूति भूषण नायक ने कहा है कि एससीबी में अब प्रत्यारोपण सर्जरी संभव है। यह उनकी दूसरी सफल सर्जरी है।

जागरण संवाददाता, कटक। एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने एक युवक को अपंग होने से बचा लिया। डॉक्टरों ने आठ घंटे की लंबी सर्जरी के बाद युवक के हाथ का सर्जरी किया। वहीं, अब फिजियोथेरेपी के बाद हाथ पूरी तरह काम करने लगेगा। बालेश्वर जिले के सदर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले टुटापाल गांव के निवासी प्रकाश दास (23) ट्यूशन के बाद घर लौट रहे थे, जब 21 मई की शाम को उन पर कुछ युवकों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। इसमें प्रकाश का बायां हाथ कलाई से पूरी तरह अलग हो गया था। स्थानीय विधायक की सलाह पर प्रकाश के परिजनों ने प्रकाश और उसके कटे हुए हाथों को पॉलिथीन में रखा और एससीबी अस्पताल आ गए। वे रात करीब 11.30 बजे कटक पहुंचे। एससीबी मेडिकल प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉ. विभूति भूषण नायक के नेतृत्व में 10 सदस्यीय मेडिकल टीम ने प्रकाश की सर्जरी शुरू की। यह जटिल सर्जरी 21 जून रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक चली। प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. विभूति भूषण नायक ने कहा है कि एससीबी में अब प्रत्यारोपण सर्जरी संभव है। उन्होंने कहा है कि पिछले दो महीनों में यह दूसरी सफल सर्जरी है। कटे अंग जोड़ने को लेकर क्या कहते हैं डॉक्टर उन्होंने कहा कि यदि शरीर के किसी भी अंग के काटे जाने के चार घंटे के भीतर सर्जरी की जाती है, तो यह पूरी तरह से कार्यात्मक होगा। इसे गोल्डन ऑवर कहा जाता है। उन्होंने कहा कि देरी होने पर कटे हुए अंग को पॉलिथीन में रखकर बर्फ के माध्यम से उसके चारों ओर लाएं, और अंग अगले 2-3 घंटे तक ठीक रहेगा। प्रोफेसर डॉ. नायक ने कहा कि यह सफल रहा क्योंकि प्रकाश का कटा हुआ हाथ समय पर पहुंच गया। एससीबी के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉ. सुधांशु शेखर मिश्रा ने इस उपलब्धि के लिए मेडिकल टीम को बधाई दी।

