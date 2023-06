बाहनगा रेल हादसा: CBI की निगरानी में परिजनों को सौंपे जा रहे शव, आज 29 शवों की आई DNA रिपोर्ट

बाहनगा रेल हादसा डीएनए रिपोर्ट से पहचान किए गए 29 शव ओडिशा पश्चिम बंगाल एवं बिहार के होने की बात पता चली है। ऐसे में इन 29 परिवार को फोन कर उन्हें एम्स बुलाया गया है और सीबीआई की निगरानी में उन्हें शव हस्तांतरित किए जा रहे हैं। ओडिशा सरकार की तरफ से पहचान किए गए शवों के दाह संस्‍कार की भी व्‍यवस्‍था की गई है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। Odisha Train Tragedy: ओडिशा के बालेश्वर जिला अन्तर्गत बाहनगा रेल हादसे के शिकार यात्रियों की डीएनए रिपोर्ट भुवनेश्वर एम्स अस्पताल पहुंचने के बाद सीबीआई की निगरानी में शव उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले चरण में 29 शवों की डीएनए रिपोर्ट आयी है। ऐसे में इन 29 परिवार को फोन कर उन्हें एम्स बुलाया गया है और सीबीआई की निगरानी में उन्हें शव हस्तांतरित किए जा रहे हैं। परिजनों को शव सौंपने की प्रक्रिया जारी मिली जानकारी के मुताबिक, डीएनए रिपोर्ट से पहचान किए गए 29 शव ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं बिहार के होने की बात पता चली है। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इनमें से पांच शवों के परिजन रेलवे के अतिथि भवन में ठहरे हुए थे, इन्हें शव सौंप दिया गया है। खबर लिखे जाने तक अन्य शवों के भी हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी थी। इसके लिए अन्य शवों के परिजनों को सीबीआई और जीआरपी की तरफ से फोन काॅल किए जा रहे हैं। मुआवजे की लालच में सामने आ रहे थे अधिक दावेदार गौरतलब है कि बाहानगा ट्रेन हादसे में कुछ शवों की पहचान उनके रिश्तेदारों ने की थी, जबकि कुछ शवों की पहचान नहीं हो पायी थी। जिन शवों की पहचान नहीं हो पायी थी, उन शवों के कई दावेदार थे। सरकारी सहायता राशि लेने के लिए की लालच में एक शव के एकाधिक दावेदार सामने आ रहे थे। इससे शव की पहचान करने में असुविधा हो रही थी। इसके लिए मृतक यात्री के बाल, दांत, हड्डी, नाखून, मांस एवं शरीर के अन्य अंग के नमूना नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय फोरेंसिक साइंस लैब को भेजा गया था। इसमें से 29 लोगों की डीएनए रिपोर्ट भुवनेश्वर एम्स पहुंची है। हालांकि, कुछ यात्रियों के शव की हड्डी, मांस, दांत आदि नष्ट हो जाने से पहचान करने में असुविधा हो रही है। ऐसे में डीएनए रिपोर्ट आने में भी देरी होने की जानकारी भुवनेश्वर एम्स की तरफ से दी गई है। शवों के अंतिम संस्‍कार का इंतजाम ओडिशा सरकार की तरफ से पहचान किए गए शव का दाह संस्‍कार यदि उनके परिजन भुवनेश्वर में करना चाहते हैं, तो इसके लिए व्यवस्था की गई है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति शव को अपने गांव लेकर जाना चाहता है, तो भी उसके लिए मुफ्त एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है।

