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ओडिशा के दीघा जगन्नाथ मंदिर की रसोई में जूते-चप्पल का वीडियो वायरल, स्वच्छता पर उठे गंभीर सवाल

By Santosh kumar pandey Edited By: Rajat Mourya
Updated: Fri, 14 Aug 2026 10:44 PM (IST)

दीघा जगन्नाथ मंदिर की रसोई का एक कथित वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लोगों को जूते-चप्पल पहनकर काम करते देखा गया। इस वीडियो ने मंदिर की स्वच्छता और धार्मिक परंपराओं को लेकर श्रद्धालुओं के बीच नई बहस छेड़ दी है, जिससे मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं।

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HighLights

  1. दीघा जगन्नाथ मंदिर की रसोई का वीडियो वायरल।

  2. रसोई में जूते-चप्पल पहने लोग, स्वच्छता पर सवाल।

  3. मंदिर प्रबंधन से स्पष्टीकरण और जांच की मांग।

जागरण संवाददाता, अनुगुल (ओडिशा)। पश्चिम बंगाल के दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर की रसोई से सामने आए एक कथित वीडियो ने श्रद्धालुओं के बीच नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में कुछ लोग मंदिर की रसोई में भोजन तैयार करने और सफाई का काम करते समय जूते-चप्पल पहने नजर आ रहे हैं।

वीडियो सामने आने के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर की रसोई में अपनाई जा रही स्वच्छता और धार्मिक परंपराओं को लेकर सवाल उठाए हैं।

बताया जा रहा है कि एक श्रद्धालु ने मोबाइल फोन से रसोई के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसके बाद यह इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो गया।

वीडियो में दिखाई देने वाले दृश्यों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि मंदिर परिसर में जूते-चप्पल पहनने की अनुमति नहीं है तो रसोई के भीतर कर्मचारियों अथवा अन्य लोगों को इसकी अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई।

प्रसाद को लेकर भी उठे सवाल

वायरल वीडियो के बाद श्रद्धालुओं के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि रसोई में तैयार किया जा रहा भोजन किस उद्देश्य के लिए है और क्या इसका इस्तेमाल भगवान जगन्नाथ के भोग अथवा श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले प्रसाद के रूप में किया जाता है।

हालांकि, इन सवालों पर मंदिर प्रबंधन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि दीघा जगन्नाथ मंदिर की रसोई व्यवस्था का संचालन इस्कॉन से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है।

ऐसे में श्रद्धालु यह स्पष्टता चाहते हैं कि रसोई में भोजन तैयार करने के दौरान स्वच्छता, धार्मिक मर्यादा और निर्धारित प्रोटोकाल के लिए कौन-कौन से नियम लागू हैं और उनका पालन किस तरह कराया जाता है।

वीडियो की प्रामाणिकता और परिस्थितियां स्पष्ट होना बाकी

सोशल मीडिया पर वायरल किसी वीडियो के आधार पर पूरी घटना का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। वीडियो कब और किस परिस्थिति में बनाया गया, उसमें दिखाई दे रहे लोग कौन हैं तथा वहां जूते-चप्पल पहनने की अनुमति थी या नहीं इन सभी बिंदुओं पर मंदिर प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

श्रद्धालुओं का कहना है कि भगवान जगन्नाथ से जुड़े मंदिरों की परंपराओं और रसोई की धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए प्रबंधन को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही, यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

पहले भी विवादों में रहा है दीघा मंदिर

दीघा का जगन्नाथ मंदिर इससे पहले भी विवादों में रह चुका है। मंदिर के लिए 'जगन्नाथ धाम' शब्द के इस्तेमाल को लेकर भी विवाद सामने आया था। अब रसोई का कथित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बनने के बाद मंदिर प्रशासन के सामने एक बार फिर पारदर्शिता और धार्मिक परंपराओं से जुड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि और मंदिर प्रबंधन की आधिकारिक प्रतिक्रिया इस खबर के प्रकाशन तक उपलब्ध नहीं है।