महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के दौरान श्रद्धालु को पड़ा दिल का दौरा, मंदिर में ही त्यागे प्राण

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा स्थित पुरी के विश्वप्रसिद्ध श्रीजगन्नाथ मंदिर में शनिवार को जाजपुर जिले के मूल निवासी 75 वर्षीय श्रद्धालु नीलकंठ दास की महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई।





दर्शन के दौरान अचानक हुए बेहोश

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोलकाता के चांदनी मार्केट क्षेत्र में रह रहे 75 वर्षीय नीलकंठ दास शनिवार सुबह करीब 11 बजे अपने परिजनों के साथ श्रीमंदिर पहुंचे थे।

बाहार काठ के पास दर्शन करते समय जैसे ही वे हुंडी के निकट महाप्रभु को प्रणाम करने झुके, तभी वे अचानक अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े।

पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया

घटना होते ही मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग को संभाला और इलाज के लिए तत्काल पुरी जिला मुख्यालय अस्पताल (डीएचएच) पहुंचाया।

हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी ने बताया कि नीलकंठ दास लंबे समय से हृदय संबंधी बीमारी (हार्ट पेशेंट) से पीड़ित थे और उनकी नियमित दवाइयां चल रही थीं।

ई वर्षों से परिवार सहित कोलकाता में निवास कर रहे थे

डॉक्टरों का प्राथमिक अनुमान है कि दर्शन के दौरान अचानक दिल का दौरा (कार्डियक अरेस्ट) पड़ने से उनका निधन हुआ।

नीलकंठ दास मूल रूप से ओडिशा के जाजपुर जिले स्थित बिंझारपुर के रहने वाले थे, परंतु बीते कई वर्षों से परिवार सहित कोलकाता में निवास कर रहे थे।

महाप्रभु जगन्नाथ के अंतिम दर्शन के दौरान घटी इस अचानक दुखद घटना से साथ आए परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है।

पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।