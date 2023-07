बाघ नदी पर पुल बनाने और गांव में गाड़ी चलने लायक एक सड़क बनाने की बात खंड विकास अधिकारी से की गई थी लेकिन अब तक कोई नहीं हुआ। इसी के चलते कंधमाल जिले के फिरिंगिया ब्लॉक में डुम्बरीगाटा गांव की रहने वाली है गर्भवती भूमिता मल्लिक को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर अस्‍पताल पहुंचाने के लिए हाथ से बने स्‍ट्रेचर का सहारा लेना पड़ा।

रास्‍ते में ही गर्भवती महिला ने दिया बच्‍चे के जन्‍म।

संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। सड़कें इतनी खराब की एम्‍बुलेंस का गांव तक पहुंचना नामुमकिन हैं, ऐसे में आपातकालीन स्थिति में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही किस्‍सा रविवार को कंधमाल जिले में देखने को मिला, जब एक 25 वर्षीय गर्भवती महिला को लगभग छह किलोमीटर तक पैदल चल कर अस्थायी स्ट्रेचर से अस्पताल लाया गया। रास्‍ते में ही गर्भवती ने दिया बच्‍चे को जन्‍म कंधमाल जिले के फिरिंगिया ब्लॉक में डुम्बरीगाटा गांव की रहने वाली है भूमिता मल्लिक। शनिवार देर रात प्रसव पीड़ा शुरू होने पर वह कराहने लगी। उसकी हालत को देखते हुए सुबह उसके रिश्तेदारों ने हाथ से स्‍ट्रेचर बनाकर उसे किसी तरह से उस पर लिटाया। फिर घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाके से होते हुए 6 किलोमीटर दूर लुइसिंघ गांव तक ले गए, जहां से गोचापाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के लिए सड़क है, लेकिन इसी बीच मल्लिक ने रास्ते में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। बताने के बावजूद बाघ नदी पर नहीं बना कोई पुल इसके बाद महिला और उसके नवजात को एक ऑटो-रिक्शा में बिठाकर लुइसिंघा गांव से लगभग 20 किमी दूर स्थित गोचापाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) ले जाया गया। इस वक्‍त मां और नवजात दोनों ठीक हैं। सूत्रों ने बताया कि डुम्बरीगाटा गांव में करीब 15 परिवार रहते हैं, लेकिन बाघ नदी के किनारे स्थित इस गांव में न तो कोई आंगनबाड़ी केंद्र है और न ही कोई स्कूल। बरसात के मौसम में यह गांव मुख्य भूमि से कटा रहता है। सलागुड़ा के सरपंच रोहित कन्होर ने कहा कि उन्होंने फिरिंगिया के खंड विकास अधिकारी से गांव के लिए मोटर योग्य सड़क और बाघ नदी पर एक पुल बनाने का अनुरोध किया था। पतीले में बिठाकर प्रसव के लिए महिला को कराया गया नदी पार ओडिशा के पिछड़े इलाकों से इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। इससे पहले कंधमाल जिले में एक महिला को प्रसव कराने के लिए पतीले में बिठाकर उफनाई बाघ नदी पार कर स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र पहुंचाया गया था। बाद में महिला ने यहां एक बच्‍चे को जन्‍म दिया। राज्‍य के इन दूर-दराज के इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोग गुजर-बसर कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन और सरकार के ध्‍यान देने की आवश्‍यकता है।

