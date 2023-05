झारसुगुड़ा उपचुनाव: बीजद की दीपाली दास के सिर पर सजा जीत का ताज, भाजपा को 48528 वोटों से हराया

संसू , झारसुगुड़ा। ओडिशा के झारसुगुड़ा विधानसभा सीट का परिणाम सामने आ गया है। इस सीट पर बीजू जनता दल की ओर से चुनाव लड़ रही दीपाली दास को 107003 मत मिले हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के टंकधर त्रिपाठी को 48528 वोटों से हराया है।

टंकधर को 58384 वोट मिले। जबकि कांग्रेस के तरुण पांडे 4437 वोटों पर सिमट कर रह गए। ओडिशा के इस चर्चित झारसुगुड़ा उपचुनाव के लिए आज सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो गई थी। इसे लेकर मतगणना स्थल झारसुगुड़ा इंजीनियरिंग स्कूल में सुबह से ही सभी दलों के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी।

Odisha's #JharsugudaBypoll | Biju Janata Dal (BJD) candidate Dipali Das wins by a margin of around 48000 votes, garnering over 1 lakh total votes.

Dipali is the daughter of slain Odisha Health Minister Naba Kishore Das. pic.twitter.com/uOYZWb1lNg