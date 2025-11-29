Language
    साइबर ठगी का शिकार, 5 लाख लोन लेने के प्रयास में महिला ने गंवाए 4 लाख; थाने में शिकायत दर्ज

    By Akhaya Kumar Pradhan Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:22 PM (IST)

    कटक में एक महिला 5 लाख रुपये का लोन लेने के प्रयास में साइबर ठगी का शिकार हो गई। गूगल से नंबर निकालकर संपर्क करने पर ठगों ने उससे 4 लाख रुपये ठग लिए। महिला ने लालबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    साइबर ठगी का शिकार

    संवाद सहयोगी,कटक। एक महिला फाइनेंस कंपनी से 5 लाख रुपये की कर्जा लेने के लिए प्रयास कर रही थी। ऐसे में उसके पास से साइबर ठगों ने चार लाख रुपये की रकम का ठगी कर लिया है। जिसको लेकर यह महिला लालबाग थाने में शिकायत दर्ज किया है और शिकायत के आधार पर पुलिस एक मामला दर्ज करते हुए घटना की छानबीन शुरू किया है। 

    मिली जानकारी के अनुसार, लालबाग थाना इलाके में रहने वाली एक महिला सरकारी नौकरी कर रही है । वह बजाज फाइनेंस से कर्जा लेने के लिए गूगल में सर्च करते हुए एक फोन नंबर प्राप्त की थी । उस फोन नंबर पर उन्होंने संपर्क किया तो उन्हें 5 लाख रुपये की लोन निश्चित तौर पर मिल जाएगा, यह भरोसा दिया गया। 

    लोन के लिए मांगे पैसे 

    प्राथमिक तौर पर उन्हें कुछ रकम जमा करने के लिए कहा गया । जिस पर भरोसा करते हुए महिला ने ठगों के द्वारा कहे जाने वाली अकाउंट में रकम जमा कर दिया। फिर महिला को अपने झांसे में फंसाकर साइबर ठगों ने उनके पास से लगभग चार लाख रुपये की रकम ठग लिया है और उन्हे लोन भी नहीं मिला। 

    ऐसे में साइबर ठगी का शिकार होने की बात जानने के बाद इसके बारे में पीड़ित महिला ने लालबाग थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज किया है । जिसकी छानबीन कर रही है पुलिस ।