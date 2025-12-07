भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले T20 मैच के लिए कटक तैयार, 45 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टी20 मैच के लिए कटक शहर पूरी तरह से तैयार है। स्टेडियम में लगभग 45 हजार दर्शकों के बैठने का प्रबंध किया गया है। दर् ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, कटक। कटक के बारबाटी स्टेडियम में आगामी 9 तारीख मंगलवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबला के लिए बारबाटी में तमाम तैयारियां लगभग खत्म हो चुकी है।
ऐसी स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस डीजी वाई.बी खुरानिया बारबाटी स्टेडियम में पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया है। पुलिस कमिश्नर एस.देवदत्त सिंह,कटक डीसीपी खिलारी ऋषिकेश द्यानदेव के साथ-साथ चर्चा किया।
उन्होंने स्टेडियम में पहुंचकर मैदान, दर्शकों के लिए मौजूद स्टैंड, पवेलियन, स्टेडियम के प्रवेश और प्रस्थान के साथ-साथ वीवीआईपी के लिए मौजूद स्टैंड को घूम कर देखा।
त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में स्टेडियम को रखा जाएगा। भुवनेश्वर से कटक आने के लिए बनी रूट चार्ट को भी पुलिस डीजी ने इस मौके पर देखा। साथ ही साथ रास्ते में किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी, उसकी भी समीक्षा की। अभ्यास और मैच के दिन खिलाड़ियों की सुरक्षा को अहमियत दी जाएगी।
45 हजार दर्शक बैठकर मैच का मज़ा उठाएंगे। ऐसी स्थिति में पुलिस डीजी ने पुलिस कमिश्नर के साथ चर्चा किया है। दूसरी ओर बारबाटी स्टेडियम में आगजनी सुरक्षा व्यवस्था की जांच पड़ताल दमकल विभाग के डीजी सुधांशु षड़ंगी ने किया।
अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह का होगा, उसको लेकर वह दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ चर्चा की। दमकल विभाग डीजी श्री षड़ंगी के मुताबिक़,किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तमाम व्यवस्था की जाएगी।
इस मैच के लिए 350 दमकल कर्मचारी,21 फायर टेंडर, 7 अस्थाई दमकल केंद्र, 2 अत्याधुनिक कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा । दूसरी ओर खिलाड़ियों को लेकर आने वाली बस की कारकेड रिहर्सल किया गया है।
दोनों टीम के चार बसें भुवनेश्वर से कटक आईं। यह बसें 45 मिनट तक कटक के बारबाटी स्टेडियम में रहने के बाद वापस मे फेयर होटल को लौट गईं।
