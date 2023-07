Odisha: MLA समेत दो कांग्रेस नेताओं को निलंबित करने पर भड़के समर्थक; पार्टी भवन में घुसकर की नारेबाजी

Odisha Congress मो. मुकीम और पूर्व विधायक चिरंजीव विश्वालको के समर्थकों ने शुक्रवार को कांग्रेस भवन के सामने जमकर हंगामा किया। समर्थक मास्टर कैंटीन से रैली निकालकर कांग्रेस भवन पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस भवन में घुसने के साथ ही जमकर नारेबाजी किए। ऐसे में कांग्रेस भवन में होने वाली कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष संतोष सिंह सलूजा के आवास पर हुई है।

Odisha Politics: MLA समेत दो कांग्रेस नेताओं को निलंबित करने पर भड़के समर्थक

