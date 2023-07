ओडिशा के विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें मुख्यधारा में लाने से ओडिशा अन्य राज्यों से और भी बेहतर होगा। बीजद सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने युवा बीजद की राज्य कार्यकारिणी में भाग लेते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि युवा समुदाय देश और राज्य के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

BJD कार्यकारिणी बैठक में बोले CM पटनायक- ओडिशा के विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें मुख्यधारा में लाने से ओडिशा अन्य राज्यों से और भी बेहतर होगा। बीजद सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने युवा बीजद की राज्य कार्यकारिणी में भाग लेते हुए यह बात कही। बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा समुदाय, देश और राज्य के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बीजू बाबू ने हमेशा हमारे राज्य के भाग्य को बदलने में युवाओं पर विश्वास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजद को हमेशा उनके नक्शेकदम पर चलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा ने खाद्य सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, वित्त प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, खेल, आईटी, शहरी विकास, बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन और उद्योग के क्षेत्रों में एक लंबा सफर तय किया है। यह युवाओं के योगदान के बिना संभव नहीं है। अब ओडिशा विकास के एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया है। मुझे आप सभी पर पूरा विश्वास है कि आप अपने सभी कार्यों में राज्य को प्राथमिकता के रूप में रखेंगे और इसके विकास के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इंटरनेट मीडिया इन दिनों एक सशक्त माध्यम है। मुझे उम्मीद है कि आप इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रहेंगे। ओडिशा की परिवर्तनकारी यात्रा पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है और हमारी कुछ पहलों को विश्व मान्यता भी मिली है, इसलिए हमें पूरे विश्वास के साथ लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम हमेशा लोगों के अच्छे समय, बुरे समय और बदलाव के समय में साथ रहे हैं। हम हमेशा लोगों के साथ जुड़ते हैं चाहे स्थिति कैसी भी हो। हमारे दृष्टिकोण में हमेशा एक मानवीय चेहरा रहा है। यही हमारी पहचान है। यही हमारी ताकत है। युवा बीजद की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें इसे हमेशा बनाए रखना चाहिए।

