'शासन व्यवस्था जनता के द्वार तक पहुंची', CM मोहन माझी बोले- जनता के भरोसे से ओडिशा बनेगा समृद्ध-सशक्त

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि जनसुनवाई, पारदर्शी प्रशासन और त्वरित कार्रवाई के आधार पर राज्य की शासन व्यवस्था आज आम जनता के द्वार तक पहुंच पाई है। उन्होंने यह बात सोमवार को भुवनेश्वर के यूनिट-2 स्थित शिकायत प्रकोष्ठ में आयोजित 16वें जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कही।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को समाप्त कर व्यवस्था को लोगों के और अधिक निकट लाना है।

मुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर भी अपने विचार साझा करते हुए लिखा कि जनता का अटूट विश्वास और आस्था ही उन्हें निरंतर सेवा करने की ऊर्जा देता है। यह सरकार ‘लोगों की सरकार’ है और इसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का सीधे समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के दूर-दराज इलाकों से आए लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।