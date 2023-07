Odisha: संबलपुर में 3 मेडिकल कॉलेज के छात्रों के बीच झड़प, जमकर चले पत्थर; कई गंभीर रूप से घायल

संबलपुर में सूबे के तीन मेडिकल कॉलेजों के छात्रों के बीच होने वाले इंटरकॉलेज प्रतियोगिता- यूफोरिया में इस बार दो छात्र गुटों के बीच झड़प हो जाने से कुछ छात्र गंभीर रुप से घायल हो गए जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इसे लेकर स्थानीय बुर्ला स्थित मेडिकल कॉलेज में मंगलवार की शाम से मामला गरमाया हुआ है।

संबलपुर में 3 मेडिकल कॉलेज के छात्रों के बीच झड़प, जमकर चले पत्थर; कई गंभीर रूप से घायल

संवाद सूत्र, संबलपुर: ओडिशा के संबलपुर में सूबे के तीन मेडिकल कॉलेजों के छात्रों के बीच होने वाले इंटरकॉलेज प्रतियोगिता- यूफोरिया में इस बार दो छात्र गुटों के बीच झड़प हो जाने से कुछ छात्र गंभीर रुप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इसे लेकर स्थानीय बुर्ला स्थित मेडिकल कॉलेज में मंगलवार की शाम से मामला गरमाया हुआ है और इस बारे में कोई कुछ बताने से हिचक रहा है। बुर्ला एसडीपीओ सत्यव्रत दास समेत बुर्ला मेडिकल कॉलेज की निर्देशक प्रो. वर्षा टुडू ने भी पहले इस झड़प को आमंत्रित छात्रों के स्वागत का हिस्सा बताया था, लेकिन इस झड़प को लेकर बढ़ते विवाद के बाद इस बारे में पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की बात कही गई है। क्या था विवाद? प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुर्ला स्थित वीर सुरेंद्र साय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, कटक स्थित श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज और ब्रह्मपुर स्थित महाराज कृष्णचंद्र गजपति मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्रों के बीच तीन वर्ष के अंतराल में इंटरकॉलेज प्रतियोगिता- यूफोरिया का आयोजन किया जाता है। इस बार इस प्रतियोगिता का आयोजन का जिम्मा बुर्ला मेडिकल कॉलेज के छात्रों को मिला है। बुर्ला में इसका आयोजन 5 से 10 जुलाई तक होना है। स्वागत के लिए खड़े थे सैकड़ों छात्र इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार के दिन ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज के 65 छात्र बस से बुर्ला पहुंचे थे, जहां उनके स्वागत के लिए बुर्ला मेडिकल के सैकड़ों छात्र खड़े थे। बताया गया है कि ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज के छात्रों की बस के बुर्ला पहुंचते ही किसी बात को लेकर हंगामा शुरु हो गया था और गाली गलौज के साथ साथ बस पर पथराव होने लगा

