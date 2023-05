जासं, भुवनेश्वर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। भुवनेश्वर बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच नीतीश कुमार का काफिला नवीन निवास के लिए रवाना हुआ। नवीन निवास में पहुंचने के बाद नीतीश कुमार की बहुप्रतीक्षित मुलाकात ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से हो रही है।

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवीन निवास में ही बीजद सुप्रीमो के साथ लंच किया है। नवीन-नीतीश मुलाकात से क्या चर्चा निकलकर सामने आती है, इस पर आज पूरे देश की नजर टिकी हुई है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, नवीन के साथ मुलाकात के बाद नीतीश कुमार 11 मई को महाराष्ट्र जाने वाले हैं। वहां पर वह एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना मुख्य उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे।

इधर, नवीन निवास में मुख्यमंत्री ने बड़े ही गर्मजोशी से नीतीश कुमार का स्वागत किया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्वीट कर लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर प्रसन्नता हुई है। हमारा बिहार और अन्‍य पड़ोसी राज्य के लोगों के साथ विशेष संबन्ध है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि उनकी यात्रा सुखद एवं फलदायी रही है।

Glad to meet #Bihar Chief Minister Shri @NitishKumar in #Bhubaneswar. #Odisha shares a special bond with Bihar and the people of the neighbouring state. Hope he had a pleasant and fruitful stay in Odisha. pic.twitter.com/tPGtvRisAz— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) May 9, 2023