मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया आम पोखरी योजना का शुभारंभ, दो हजार के करीब जलाशयों का किया जाएगा जीर्णोद्धार

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को लोक सेवा भवन के कन्वेंशन सेंटर से आम पोखरी योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश में मौजूद सभी 115 नगर पालिकाओं में लगभग दो हजार बड़े जलाशयों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। खाली समय के दौरान लोगों मनोरंजन के लिए तालाब के चारों तरफ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों की पर्यावरणीय स्थिति में बदलाव लाया जाएगा।

नवीन पटनायक ने आम पोखरी योजना का शुभारंभ किया।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। लोक सेवा भवन के कन्वेंशन सेंटर से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को 'आम पोखरी' योजना का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर, कटक, बरहमपुर, नगर निगम को जलाशय नवीकरण क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में मौजूद सभी जलाशयों का नवीकरण करना है। सामाजिक जीवन के साथ अर्थनीति के साथ भी जुड़ी है पोखर मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति टीम वर्क का माॅडल है। गांव से लेकर शहर तक मिशन शक्ति की महिलाएं काम कर रही हैं। आम पोखरी योजना का कार्य महिलाओं देते हुए मुख्यमंत्री ने खुशी का भी इजहार करते हुए कहा कि जल साथी के तौर पर मिशन शक्ति की महिलाएं काम कर रही हैं। इस काम को भी वे अच्छी तरीके से करेंगी। पर्यावरण के साथ ही हमारे सामाजिक जीवन के साथ पोखर को जोड़ा गया है। अर्थनीति के साथ भी पोखर जुड़ी हुई है। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଳାଶୟର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @Naveen_Odisha 'ଆମ ପୋଖରୀ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ୧୧୫ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ୨,୦୦୦ଟି ବୃହତ ଜଳାଶୟର ନବୀକରଣରେ @mission_shakti ମା'ମାନେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। #AmaPokhari pic.twitter.com/jbEAZRKNEi July 6, 2023 दो हजार के करीब जलाशयों का किया जाएगा जीर्णोद्धार आम पोखरी योजना के तहत प्रदेश में मौजूद सभी 115 नगर पालिकाओं में लगभग दो हजार बड़े जलाशयों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। खाली समय के दौरान लोगों मनोरंजन के लिए तालाब के चारों तरफ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मिशन शक्ति महिला के साथ साझेदारी में परियोजनाओं को अपग्रेड करने के साथ ही देखभाल किया जाएगा। प्राकृतिक तरीके से, शहरी क्षेत्रों में तटीय पर्यावरण और पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदला जाएगा।

Edited By: Arijita Sen