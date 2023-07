Odisha: भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित हीरा व्यापारी के घर पर CBI का छापा, बैंक से 6 करोड़ की ठगी का है आरोप

ओडिशा में एक हीरा व्यापारी को ठगी करना महंगा पड़ा है। कारोबार के नाम पर बैंक से 6 करोड़ रुपये का लोन लेना अब हीरा कारोबारी के लिए सिरदर्द बन गया है क्योंकि शनिवार से सीबीआई ने इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है। पूरा मामला राजधानी भुवनेश्वर से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक द्वारिकानाथ पात्र भुवनेश्वर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं।

भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित हीरा व्यापारी के घर पर CBI का छापा, बैंक से 6 करोड़ की ठगी का है आरोप

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में एक हीरा व्यापारी को ठगी करना महंगा पड़ा है। कारोबार के नाम पर बैंक से 6 करोड़ रुपये का लोन लेना अब हीरा कारोबारी के लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि शनिवार से सीबीआई ने इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है। पूरा मामला राजधानी भुवनेश्वर से सामने आया है। इस धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले करोड़पति कारोबारी का नाम द्वारिकानाथ पात्र है। 2013 में लिया था लोन जानकारी के मुताबिक द्वारिकानाथ पात्र भुवनेश्वर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं और हीरे और सोने का व्यवसाय करते हैं। उन्होंने अपने कारोबार के लिए 2013 में इलाहाबाद बैंक से 6 करोड़ रुपये का लोन लिया था। बाद में इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया। जिस बिजनेस के नाम पर उसने लोन लिया था, वह बिजनेस नहीं किया और बैंक को लोन नहीं चुकाया, नतीजतन, ऋण राशि अब ब्याज के साथ बढ़कर 7 करोड़ रुपये हो गया है। शनिवार से मामले की जांच शुरू इस संदर्भ में इंडियन बैंक की ओर से जोनल मैनेजर ने दिल्ली सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली सीबीआई ने मामले की जांच के लिए भुवनेश्वर सीबीआई को आदेश दिया। इसके बाद शनिवार से मामले की जांच शुरू हुई। सीबीआई ने द्वारिकानाथ पात्र सहित छह लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इस मामले में शनिवार से ही शहीद नगर कार्यालय और लक्ष्मी सागर स्थित घर पर सीबीआई के छापे जारी है। द्वारिका नाथ पात्र, पत्नी पुष्पांजलि पात्र, बेटा उमाशंकर पात्र, बहू सुभाश्री पात्र, बेटी बिकेष्य पात्र और पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

