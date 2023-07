पश्चिम बंगाल से पुरी आ रही तीर्थयात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 25 यात्री घायल, पांच की हालत गंभीर

ओडिशा के भद्रक जिले के भंडारीपोखरी थाना अन्तर्गत पेट्रोल पंप के समीप गुरुवार तड़के एक और हादसा हो गया। इसमें बंगाल से पुरी जगन्‍नाथ के दर्शन के लिए आ रही तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पलट गई। हादसे में 25 यात्री घायल हो गए हैं। घायल यात्रियों को बस से निकाल कर भंडारीपोखरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

पश्चिम बंगाल से पुरी आ रही दुर्घटनाग्रस्‍त तीर्थयात्री बस की तस्‍वीर।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल से पुरी जगन्नाथ धाम में महाप्रभु का दर्शन करने आ रही तीर्थयात्रियों से भरी बस नियंत्रण खोकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे बस में सवार 25 यात्री घायल हो गए हैं। यह हादसा भद्रक जिले के भंडारीपोखरी थाना अन्तर्गत पेट्रोल पंप के समीप गुरुवार तड़के हुआ है। घायल तीर्थयात्रियों में से पांच की हालत गंंभीर बतायी जा रही है। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल यात्रियों को बस से निकालकर पहुंचाया गया अस्‍पताल जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल से तीर्थयात्रियों को लेकर पुरी आ रही एक बस आज सुबह-सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यह दुर्घटना भंडारीपोखरी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास हुई है। दुर्घटना की खबर मिलते ही स्थानीय लोग एवं पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर घायल यात्रियों को बस से निकाल कर भंडारीपोखरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इनमें से पांच यात्रियों की हालत गंभीर होने से उन्हें भद्रक मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे का शिकार हुई बस में चालक सहित 70 से अधिक यात्री सवार थे। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गंजाम में हुआ दो बसो की टक्‍कर में भीषण हादसा ओडिशा में बीते कुछ महीनों से हादसों का सिलसिला लगातार बरकरार है। बीते 25 जून को गंजाम जिले में दो बसों की टक्‍कर में एक बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और छह यात्री घायल हुए थे।यह घटना ओडिशा के गंजाम जिले के दिगहांडी इलाके से सामने हुई, जिसमें एक स्थानीय मिनी बस और ओएसआरटीसी बस की आमने-सामने की टक्कर हो गई। मरने वाले 12 लोगों में से सात एक ही परिवार के थे। बालेश्‍वर में भी बसों के बीच भीषण टक्‍कर बीते 5 जुलाई को बालेश्वर शहर के तामुलिया नामक फ्लाईओवर ब्रिज पर 2 यात्रीवाही बसों के बीच आमने-सामने की टक्‍कर से एक और हादसा हुआ था। इसमें करीब 15 लोग घायल हुए थे। इनमें से एक बस भुवनेश्वर की ओर से बालेश्वर आ रही थी तथा दूसरी बस बालेश्वर की ओर भुवनेश्वर जा रही थी कि तभी तामुलिया फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर जैसे ही एक मोड़ पर दोनो बसें पहुंचीं कि दोनों में जोरदार टक्‍कर हो गई

