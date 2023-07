जागरण संवाददाता, कटक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चांदनी चौक इलाके की पायल परिड़ा को चॉकलेट दिया। चंडीचौक पर राष्ट्रपति की एक झलक पाने के लिए लोगों की लंंबी कतारें लगी थीं। ऐसे में लोगों के बीच में से होकर राष्ट्रपति का काफिला भी धीरे-धीरे गुजर रहा था।

हालांकि, इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने वाहन से उतरीं और उनके स्वागत में खड़ी चांदनी चौक इलाके की पायल परीड़ा को चॉकलेट दिया। इसके बाद पायल ने राष्ट्रपति को योग करके दिखाया। राष्ट्रपति से चॉकलेट मिलने और राष्ट्रपति से करीब से मिलने पर पायल ने खुशी जाहिर की है।

जानकारी के मुताबिक, आज कटक पहुंचने के बाद राष्‍ट्रपति ने सबसे पहले चंडी मंदिर पहुंचकर मां चंडी का दर्शन-पूजन किया। मंदिर के पास राष्ट्रपति को चाहने वालों की भीड़ लगी थी। राष्ट्रपति के मंदिर पहुंचते ही एक साथ लोगों ने हुलहुली कर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल भी थे।

इस दौरान कटक चंडी मां की सोने के वेश में सजावट की गई थी। मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज पंडा ने राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को मंदिर की रीति-रिवाजों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों से बातचीत की।

बाद में राष्ट्रपति ने शैलवाला महिला महाविद्यालय में मधुबाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाद में उन्होंने नेताजी संग्रहालय में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में उड़ीसा उच्च न्यायालय के 75वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं।

Everybody concerned with the legal profession should work towards expeditious trial and quick justice. This can set free those innocents who are languishing in jail on trivial charges. This is a subject close to my heart and I have spoken about it on previous occasions also. pic.twitter.com/6SqqzL6XS7— President of India (@rashtrapatibhvn) July 26, 2023