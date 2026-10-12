राजनीति की पिच पर ही नहीं, कैरम और बैडमिंटन में भी हैं 'मास्टर'; खेलों के प्रेमी हैं ओडिशा के नए गवर्नर

शेषनाथ राय, भुवनेश्वर। ओडिशा के नए और 38वें राज्यपाल के रूप में झारखंड के ब्रजमोहन राम को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई।

डॉ. ब्रजमोहन राम वर्तमान में झारखंड भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

उनका जन्म 1958 में बिहार के पलामू जिले (वर्तमान में झारखंड) के चंदवा में हुआ था। उन्होंने लोहरदगा स्थित बीएस कॉलेज से कला में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सक्रिय राजनीति में कदम रखा।

कैरम के शौकीन

अखबार नियमित रूप से पढ़ने के साथ ही उन्हें फुटबाल, बैडमिंटन और कैरम खेलने का शौक है। वह भाजपा के सक्रिय और वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं।

विधायक से सांसद तक का सफर

ब्रजमोहन राम 1991 से 1995 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। इसके बाद 1996 में 11वीं लोकसभा के चुनाव में पलामू अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से सांसद निर्वाचित हुए। उन्होंने 1998 और 1999 के लोकसभा चुनावों में भी लगातार जीत दर्ज की।