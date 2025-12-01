Bolani सीवरेज प्लांट में लेन-देन में Clash होने पर ठेकेदारों के बीच चली गोली, छह गिरफ्तार

संवाद सूत्र, बड़बिल। ओडिशा के क्योंझर जिले के जोड़ा प्रखंड अंतर्गत राष्ट्रायित उद्यम सेल के अधीन बोलानी अयस्क खान टाउनशिप के शांतिनगर स्थित निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में रविवार को दो ठेकेदारों के बीच विवाद होने पर हिंसक रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक निजी सुरक्षा कर्मी ने राइफल से गोली दाग दी।

इससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि गोली जमीन में जाकर लगी और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मौके पर मौजूद श्रमिक एवं अन्य कर्मचारी बाल-बाल बच गए।

सूत्रों के अनुसार, बोलानी खान प्रबंधन ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण का कार्य छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित मेको टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा था। बाद में मेको ने यह काम रेंगाली क्षेत्र के ठेकेदार बिजेन्द्रनाथ पंडा को दे दिया।

ठेका राशि के भुगतान को लेकर पिछले कई सप्ताह से दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ रहा था। भुगतान संबंधी मतभेद सुलझने के बजाय लगातार गहराते गए और आखिरकार स्थिति रविवार को बेकाबू हो गई।

घटना के दिन मेको टेक्नोलॉजी के कुछ अधिकारी निर्माण स्थल पर पहुंचे थे। आरोप है कि वे प्लांट निर्माण रुकवाने और मौके पर बने कमरे में ताला लगाने आए थे।

इसी दौरान दूसरे ठेकेदार पक्ष के लोगों और मेको के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। बहस इतनी तेज हो गई कि देखते ही देखते हालात बिगड़ गए।

आरोप है कि मेको कंपनी के साथ आए एक निजी सुरक्षा कर्मी ने आवेश में राइफल से गोली चला दी। गोली जमीन में धंस गई, लेकिन इससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

घटना की सूचना मिलते ही बोलानी थाना प्रभारी लोवो बोड़ा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। ठेकेदार बिजेन्द्रनाथ पंडा के सहयोगी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मेको टेक्नोलॉजी के चार अधिकारी उमेश देवेंगन, मुकेश दुबे, लव कुमार सिंह और उमेश राम तथा दो निजी सुरक्षा कर्मी अखिलेश शुक्ला और मनोज शुक्ला को हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने दोनों सुरक्षा कर्मियों के पास से 315 बोर की राइफल, एक पिस्टल, जिंदा कारतूस, तथा अन्य हथियार भी बरामद किए। सभी छह आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर रविवार देर शाम कोर्ट में चालान कर दिया गया।

गोली चलने की घटना के बाद पूरे बोलानी क्षेत्र में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों ने निर्माणस्थल तथा खान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है।