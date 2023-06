Odisha: रिश्वतखोरी करते पकड़ा गया ब्लॉक अकाउंट ऑफिसर, संबलपुर और देवगढ़ के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी

पड़ोसी देवगढ़ जिले के रियामाल ब्लॉक कार्यालय में अकाउंट ऑफिसर के रुप में पदस्थ राजेंद्र दाश को विजिलेंस ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मंगलवार की रात न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अकाउंट ऑफिसर राजेंद्र को मंगलवार की शाम छह हजार रुपए की रिश्वत वसूलते रंगेहाथ पकड़ा गया था। आरोपित राजेंद्र को ओडिशा टैक्सेशन एंड अकाउंट सर्विस का अधिकारी बताया गया है।

रिश्वतखोरी करते पकड़ा गया ब्लॉक अकाउंट ऑफिसर, संबलपुर और देवगढ़ के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी

संवाद सूत्र, संबलपुर: ओडिशा में पड़ोसी देवगढ़ जिले के रियामाल ब्लॉक कार्यालय में अकाउंट ऑफिसर के रुप में पदस्थ राजेंद्र दाश को, विजिलेंस ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मंगलवार की रात न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अकाउंट ऑफिसर राजेंद्र को मंगलवार की शाम छह हजार रुपए की रिश्वत वसूलते रंगेहाथ पकड़ा गया था। आरोपित राजेंद्र को ओडिशा टैक्सेशन एंड अकाउंट सर्विस का अधिकारी बताया गया है। क्या है रिश्वतखोरी का मामला विजिलेंस के सूत्र के अनुसार, देवगढ़ जिला के रियामाल ब्लॉक में निर्मित एक आंगनवाड़ी केंद्र के लंबित बिल का भुगतान जारी करने की प्रक्रिया के लिए अकाउंट ऑफिसर राजेंद्र दाश शिकायतकर्ता से छह हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा था। रंगेहाथों किया गिरफ्तार इसे लेकर सोमवार के दिन शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद विजिलेंस की ओर से योजना बनाई गई। इसके बाद शिकायतकर्ता को रासायनिक लेप लगे छह हजार रुपए देकर मंगलवार के अपरान्ह अकाउंट ऑफिसर राजेंद्र के पास भेजा गया और उसे रंगेहाथ दबोच लिया गया। इसके बाद अकाउंट ऑफिसर राजेंद्र के देवगढ़ स्थित सरकारी कार्यालय और आवास समेत संबलपुर के सहयोग नगर स्थित पैतृक आवास की तलाशी ली गई।

