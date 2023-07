चार दिन की ओडिशा यात्रा पर पहुंचे BJP मंत्री नित्यानंद राय, दिखा चुनावी एक्शन मोड; हार वाली जगहों पर होगा फोकस

Odisha भाजपा ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में ओडिशा के चार दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ओडिशा पहुंचे हैं। वह भाजपा के प्रवास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ओडिशा में हैं। बता दें राज्य में भाजपा उन क्षेत्रों पर फोकस करेगी जहां वह हार गई थी।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में चार दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ओडिशा पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक, साल 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा रणनीति के तहत अपने कदम आगे बढ़ा रही है। इसके लिए पार्टी देश भर में भाजपा का प्रवास कार्यक्रम चला रही है। जिन जगहों पर पार्टी पिछली बार हारी थी, वहां बीजेपी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन जगहों पर पार्टी को बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए। इसलिए केंद्रीय मंत्री समय-समय पर ओडिशा का दौरा कर रहे हैं। नित्यानंद राय ओडिशा के चार दिन के दौरे पर आज सुबह भुवनेश्वर पहुंचे हैं। वह भाजपा के प्रवास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ओडिशा में हैं। मंत्री नित्यानंद का भुवनेश्वर से कंधमाल, बौद्ध, ढेंकानाल और अनुगुल जिलों का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। बता दें, इन 4 संसदीय क्षेत्रों में भाजपा 2019 का आम चुनाव हार गई थी और पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। ऐसे में कम से कम इन चार लोकसभा सीट को पार्टी कैसे अपने पाले में लाएगी उसकी रणनीति पार्टी ने शुरू कर दी है।

