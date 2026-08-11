Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    ओडिशा: एनएच-143 की बदहाली पर फूटा लोगों का गुस्सा, बीरमित्रपुर में चक्का जाम; बाजार रहे पूरी तरह बंद

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 02:39 PM (IST)

    ओडिशा के बीरमित्रपुर में एनएच-143 की जर्जर हालत और एनएचएआई की लापरवाही के खिलाफ लोगों ने पूर्ण बंद और चक्का जाम किया। ...और पढ़ें

    एनएच-143 की बदहाली पर फूटा लोगों का गुस्सा, बीरमित्रपुर में चक्का जाम

    एनएच-143 की बदहाली पर फूटा लोगों का गुस्सा, बीरमित्रपुर में चक्का जाम

    HighLights

    1. बीरमित्रपुर में एनएच-143 की जर्जर हालत पर विरोध प्रदर्शन।

    2. एनएचएआई की लापरवाही के खिलाफ पूर्ण बंद और चक्का जाम।

    3. तत्काल सड़क मरम्मत और रखरखाव की मांग पर अड़े लोग।

    संवाद सूत्र, बीरमित्रपुर। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बीरमित्रपुर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-143 की जर्जर स्थिति और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की घोर लापरवाही के खिलाफ मंगलवार को लोगों का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा।

    बदहाल सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर आज बीरमित्रपुर में पूर्ण बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते शहर का सामान्य जनजीवन और यातायात पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है।

    इस बंदी के असर से शहर की सभी छोटी-बड़ी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने एनएच-143 सहित शहर की अन्य प्रमुख सड़कों पर चार अलग-अलग स्थानों पर कड़ा चक्का जाम कर दिया है।

    WhatsApp Image 2026-08-11 at 10.16.47 AM

    इस व्यापक विरोध-प्रदर्शन के चलते राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है और मालवाहक ट्रकों व यात्री वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे सैकड़ों वाहन बीच रास्ते में ही फंसे हुए हैं।

    विदित हो कि इस बंद की रूपरेखा एक दिन पूर्व सोमवार को आयोजित एक सर्वदलीय बैठक में तय की गई थी। इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने राजमार्ग की जर्जर हालत और इसके कारण आम जनता व राहगीरों को हो रही भारी असुविधा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन के ढुलमुल रवैये की कड़ी निंदा की थी।

    WhatsApp Image 2026-08-11 at 10.16.47 AM (1)

    सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों की दो टूक मांग है कि एनएच-143 की तत्काल मरम्मत कर इसका उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए।

    WhatsApp Image 2026-08-11 at 10.16.48 AM

    स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर पड़े बड़े-बड़े गड्ढों के कारण न केवल दैनिक आवागमन में भारी परेशानी हो रही है, बल्कि आए दिन जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि एनएचएआई और प्रशासन ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है।