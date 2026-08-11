ओडिशा: एनएच-143 की बदहाली पर फूटा लोगों का गुस्सा, बीरमित्रपुर में चक्का जाम; बाजार रहे पूरी तरह बंद

संवाद सूत्र, बीरमित्रपुर। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बीरमित्रपुर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-143 की जर्जर स्थिति और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की घोर लापरवाही के खिलाफ मंगलवार को लोगों का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा।

बदहाल सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर आज बीरमित्रपुर में पूर्ण बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते शहर का सामान्य जनजीवन और यातायात पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है।

इस बंदी के असर से शहर की सभी छोटी-बड़ी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने एनएच-143 सहित शहर की अन्य प्रमुख सड़कों पर चार अलग-अलग स्थानों पर कड़ा चक्का जाम कर दिया है।

इस व्यापक विरोध-प्रदर्शन के चलते राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है और मालवाहक ट्रकों व यात्री वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे सैकड़ों वाहन बीच रास्ते में ही फंसे हुए हैं।

विदित हो कि इस बंद की रूपरेखा एक दिन पूर्व सोमवार को आयोजित एक सर्वदलीय बैठक में तय की गई थी। इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने राजमार्ग की जर्जर हालत और इसके कारण आम जनता व राहगीरों को हो रही भारी असुविधा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन के ढुलमुल रवैये की कड़ी निंदा की थी।