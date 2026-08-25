भुवनेश्वर में सड़क हादसा: ट्रक ने कार को 100 मीटर तक घसीटा, बाल-बाल बचे 4 लोग

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी के पहाल क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। नखरा की ओर से आ रही एक कार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और करीब 100 मीटर तक घसीटता ले गया। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन उसमें सवार चार लोगों की जान बच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार पहाल इलाके से गुजर रही थी तभी पीछे से आ रहे एक लदे हुए ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन को रोकने के बजाय कार को सड़क पर काफी दूर तक घसीटता रहा। इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े।

घटना के बाद ट्रक चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। वहीं, क्षतिग्रस्त कार में फंसे चारों लोगों को बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

सूचना मिलने पर पहाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दुर्घटना तेज रफ्तार, चालक की लापरवाही या वाहन पर नियंत्रण खोने के कारण हुई।