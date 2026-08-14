ओडिशा में फिर कोरोना की दस्तक, भुवनेश्वर में मिला पॉजिटिव केस; कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुटा प्रशासन

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शुक्रवार को कोविड-19 का एक नया मामला सामने आया है। बरामुंडा क्षेत्र के 50 वर्षीय एक व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

अस्पताल प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संक्रमित व्यक्ति को भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

व्यापक संक्रमण के संकेत नहीं

देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के मामले सामने आने के बीच इस नए मामले ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार ओडिशा में किसी बड़े स्तर पर संक्रमण फैलने के संकेत नहीं मिले हैं।

बरमुंडा निवासी मरीज की कोविड जांच के बाद संक्रमण की पुष्टि हुई। फिलहाल उसे चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है और अस्पताल में उसका उपचार जारी है। अस्पताल प्रशासन ने मामले की पुष्टि करते हुए मरीज की स्थिति की जानकारी दी है। सतर्क रहने की सलाह भुवनेश्वर में कोविड-19 का यह नया मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों द्वारा यह भी आकलन किया जा रहा है कि शहर में कहीं और संक्रमण के मामले तो नहीं हैं।