Master Canteen Protest: ओला-उबर-रैपिडो स्ट्राइक का असर, भुवनेश्वर में वैकल्पिक रास्तों से चलेंगी आम बसें

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ओला, उबर और रैपिडो चालकों के चल रहे आंदोलन का असर अब शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर भी स्पष्ट रूप से दिखने लगा है।

मास्टर कैंटीन चौक पर चालकों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट (CRUT) ने आम बस (मो बस) सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है।

सीआरयूटी ने बुधवार को एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी कर बताया कि मास्टर कैंटीन चौक से होकर गुजरने वाली कई प्रमुख बस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

हालांकि, यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बसों का संचालन पूरी तरह ठप नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें वैकल्पिक रास्तों से निकाला जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, प्रदर्शन स्थल पर भारी भीड़ और यातायात बाधित होने की आशंका को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।

जो बसें पहले से ही अपने निर्धारित मार्गों पर रवाना हो चुकी हैं, उन्हें परिस्थिति के अनुसार अन्य डायवर्टेड रास्तों से मंजिल तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि यात्री फंसे न रहें।

परिवहन विभाग (CRUT) ने आम नागरिकों और दैनिक यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले संभावित रूट डायवर्जन की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

सफर के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर निकलें। विभाग ने आश्वस्त किया है कि हालात सामान्य होने तक बस सेवाएं इन वैकल्पिक मार्गों से ही संचालित होंगी।



राज्य परिवहन प्राधिकरण ने कहा है कि आंदोलन के बावजूद सार्वजनिक आम बस सेवाएं पूरी तरह से बंद नहीं होंगी। शहरवासियों को निर्बाध और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं।