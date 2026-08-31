लोक भवन बना देश का पहला ग्रीन प्लेटिनम प्रमाणित कैंपस, ओडिशा को मिली नई पहचान

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के लिए गर्व की बात है कि भुवनेश्वर स्थित लोक भवन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) ने प्रतिष्ठित प्लेटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया है। इस उपलब्धि के साथ लोक भवन भारत का पहला ऐसा भवन बन गया है जिसे ग्रीन प्लेटिनम सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है।

इसके अलावा यह देश का पहला कैंपस भी बन गया है जिसे आईजीबीसी के नए और अधिक कठोर ‘ग्रीन कैंपस वी1’ रेटिंग सिस्टम के तहत प्रमाणन मिला है। जानकारी के अनुसार, आईजीबीसी द्वारा जुलाई 2024 में ‘ग्रीन कैंपस वी1’ रेटिंग प्रणाली शुरू की गई थी। इस नई व्यवस्था में ऊर्जा संरक्षण, जल प्रबंधन, अपशिष्ट निस्तारण, पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र विकास तथा सतत भवन संचालन जैसे विभिन्न मानकों का गहन मूल्यांकन किया जाता है।