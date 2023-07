Bhubaneswar: रियल एस्टेट कंपनी DN ग्रुप्स के 20 ठिकानों पर IT की रेड, 30 करोड़ नकदी से भरे 3 बक्से जब्त

आयकर विभाग के अधिकारियों ने कर चोरी के आरोपों पर बुधवार को भुवनेश्वर स्थित रियल एस्टेट और निर्माण कंपनी डीएन होम्स ग्रुप के मुख्य कार्यालय के साथ 20 स्थानों पर एक साथ छापे मारे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग के अधिकारी कंपनी के निदेशक के आईआरसी विलेज स्थित आवास ए​वं कार्यालय के साथ कंपनी के अन्य अधिकारी एवं संपर्कीय के घरों पर भी छापामारी कर रहे हैं।

रियल एस्टेट कंपनी DN ग्रुप्स के 20 ठिकानों पर IT की रेड, 30 करोड़ नकदी से भरे 3 बक्से जब्त

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओड़िशा में आयकर विभाग के अधिकारियों ने कर चोरी के आरोपों पर बुधवार को भुवनेश्वर स्थित रियल एस्टेट और निर्माण कंपनी डीएन होम्स ग्रुप के मुख्य कार्यालय के साथ 20 स्थानों पर एक साथ छापे मारे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग के अधिकारी कंपनी के निदेशक के आईआरसी विलेज स्थित आवास ए​वं कार्यालय के साथ कंपनी के अन्य अधिकारी एवं संपर्कीय के घरों पर भी छापामारी कर रहे हैं। 30 करोड़ रुपए नकद जब्त खबर लिखे जाने तक मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारियों ने भुवनेश्वर में यूनिट -4 स्थित कंपनी के एक कर्मचारी के घर से 30 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं। इसके साथ ही 150 फाइलों को जब्त किया गया है। 30 करोड़ रुपये तीन बक्सों में रखे गये थे। इसे देखकर आईटी टीम दंग रह गयी। इतनी बड़ी नकदी बरामद होने के बाद आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और छानबीन कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि टीम ने तलाशी के दौरान कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया है। हालांकि, आयकर छापे पर कंपनी के अधिकारियों से कोई टिप्पणी नहीं मिल सकी। क्या है DN ग्रुप? गौरतलब है कि डीएन ग्रुप का माल राजधानी भुवनेश्वर के साथ राज्य के विभिन्न जगहों पर ग्रुप का माल एवं हाउसिंग प्रोजेक्ट है। डीएन ग्रुप राज्य का एक प्रमुख एवं प्रभावशाली व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में से एक है। यह संस्था अपने कंस्ट्रक्शन के साथ अन्य व्यवसाय में करोड़ों रुपये लगाने की बात भी पता चली है। आयकर विभाग की छापामारी के बारे में डीएन ग्रुप संस्था की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

Edited By: Yashodhan Sharma