भुवनेश्वर: EV कार में शार्ट सर्किट से भड़की आग, गैरेज में खड़े 8 वाहन जलकर खाक

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी के बरमुंडा कॉलोनी स्थित नाकागेट के पास आनंद विहार क्षेत्र में सोमवार को एक गैरेज में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण गैरेज में खड़े एक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हादसे में कुल आठ वाहन जलकर खाक हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गैरेज से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास खड़े वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। आग में एक सीएनजी कार, पांच इलेक्ट्रिक वाहन तथा दो पेट्रोल कारें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को खबर दी। तामांडो अग्निशमन केंद्र से दमकल कर्मियों की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा दिए जाने से आसपास की इमारतों और अन्य संपत्तियों को नुकसान होने से बचा लिया गया।