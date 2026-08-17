भुवनेश्वर: EV कार में शार्ट सर्किट से भड़की आग, गैरेज में खड़े 8 वाहन जलकर खाक
भुवनेश्वर के आनंद विहार क्षेत्र में एक गैरेज में भीषण आग लगने से आठ वाहन जलकर खाक हो गए। प्रारंभिक जांच में आग का कारण एक इलेक्ट्रिक वाहन में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, दमकल ने आग पर काबू पाया।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी के बरमुंडा कॉलोनी स्थित नाकागेट के पास आनंद विहार क्षेत्र में सोमवार को एक गैरेज में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण गैरेज में खड़े एक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हादसे में कुल आठ वाहन जलकर खाक हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गैरेज से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास खड़े वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। आग में एक सीएनजी कार, पांच इलेक्ट्रिक वाहन तथा दो पेट्रोल कारें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को खबर दी। तामांडो अग्निशमन केंद्र से दमकल कर्मियों की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा दिए जाने से आसपास की इमारतों और अन्य संपत्तियों को नुकसान होने से बचा लिया गया।
आग की तीव्रता के कारण क्षेत्र में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बना रहा। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए थे। दमकल विभाग और संबंधित अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।
यह स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है। नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है।
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