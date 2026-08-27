भुवनेश्वर डीसीपी जगमोहन मीणा का इस्तीफा मंजूर, गृह मंत्रालय को भेजी गई फाइल

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) जगमोहन मीणा का इस्तीफा ओडिशा सरकार ने गुरुवार को मंजूर कर लिया है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया के लिए उनकी इस्तीफा संबंधी फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को भेज दी गई है।

वर्ष 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी जगमोहन मीणा ने करीब एक माह पहले अपना इस्तीफा सौंपा था। हालांकि, उनके इस्तीफे से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया अब तक लंबित थी। शानदार शैक्षणिक और प्रशासनिक सफर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के पूर्व छात्र जगमोहन मीणा का शैक्षणिक और प्रशासनिक करियर काफी उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने फरवरी 2025 में भुवनेश्वर के डीसीपी का पदभार संभाला था। राजधानी में अपने कार्यकाल के दौरान मीणा महत्वपूर्ण मामलों की जांच को प्राथमिकता देने और जटिल मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जाने जाते थे। उनकी कार्यशैली समयबद्ध जांच और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर केंद्रित रही।

भुवनेश्वर डीसीपी बनने से पहले उन्होंने ओडिशा पुलिस में कई अहम जिम्मेदारियां संभालीं। वे कटक के डीसीपी रह चुके हैं और अनुगुल जिले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्य के संवेदनशील जिलों में गिने जाने वाले गंजाम के एसपी के रूप में भी सेवाएं दीं।