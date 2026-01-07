बीएमसी चुनाव 2027: भुवनेश्वर में समय से पहले चुनावी हलचल, सियासी मैदान में पहले ही उतर आए खिलाड़ी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर महानगर निगम (बीएमसी) का चुनाव भले ही 2027 में होना है, लेकिन सियासी सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। कॉरपोरेटर पद के दावेदारों ने चुनावी रणभूमि में समय से पहले ही ताकत झोंक दी है। हालात ऐसे हैं कि शहर की गलियों, बस्तियों और मुख्य सड़कों पर भाजपा दावेदारों के नए साल की शुभकामनाओं वाले बैनर छा गए हैं।

यह स्थिति किसी एक-दो वार्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि भुवनेश्वर की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लगभग सभी वार्डों में यही तस्वीर नजर आ रही है। शुभकामनाओं के बहाने दावेदार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। कहीं भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षड़ंगी की फोटो के साथ बैनर लगे हैं तो कहीं भाजपा विधायकों और संभावित विधायक प्रत्याशियों की तस्वीरों को प्रमुखता दी गई है। कुछ दावेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की तस्वीरों के साथ नए साल की बधाई देते दिख रहे हैं।

मेयर पद पर भी नजर, हर वार्ड में बैनर कुछ दावेदारों की नजर मेयर पद पर भी टिकी है। यही कारण है कि उन्होंने शहर के लगभग हर वार्ड में बैनर लगाकर शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं, गिने-चुने स्थानों पर भुवनेश्वर की मेयर सुलोचना दास, बीजद विधायकों और कॉरपोरेटरों के बैनर भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की मौजूदगी कहीं-कहीं ही दिखाई दे रही है।

भाजपा दावेदारों की संख्या ज्यादा भाजपा से प्रत्याशी बनने की होड़ सबसे ज्यादा दिख रही है। लगभग हर वार्ड में एक से अधिक दावेदार मैदान में उतर चुके हैं। एकाम्र विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक होने के कारण दावेदार खुद को मजबूत स्थिति में मान रहे हैं। उत्तर और मध्य भुवनेश्वर विधानसभा क्षेत्रों में भले ही बीजद विधायक हों, लेकिन वहां भी भाजपा दावेदारों की संख्या कम नहीं है।

राज्य और केंद्र—दोनों जगह भाजपा की सरकार होने से दावेदारों का उत्साह और बढ़ गया है। 2023 के बीएमसी चुनाव में पराजित रहे भाजपा के पूर्व कॉरपोरेटर प्रत्याशी भी सांसद अपराजिता षड़ंगी की फोटो वाले बैनर लगाकर दोबारा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।

बीजद की गतिविधियां सीमित, कांग्रेस कमजोर दूसरी ओर, बीजद के छात्र, युवा और महिला संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता इस बार बैनरबाजी में अपेक्षाकृत कम सक्रिय दिख रहे हैं। पार्टी के कुछ कॉरपोरेटर और कार्यकर्ता स्थानीय विधायकों व विपक्ष के नेता नवीन पटनायक की तस्वीरों के साथ बैनर लगाकर परोक्ष रूप से दावेदारी जता रहे हैं।

नेताओं के दर पर जुट रही भीड़ बैनर और इंटरनेट मीडिया प्रचार के साथ-साथ दावेदारों ने नेताओं के दरवाजे खटखटाने भी शुरू कर दिए हैं। पिछले चार दिनों से उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के आवासों पर दावेदारों की भीड़ देखी जा रही है। गुलदस्तों की जगह पौधे भेंट किए जा रहे हैं और मिठाइयों के साथ समर्थन जुटाने की कोशिश चल रही है। कुछ दावेदार समर्थकों के साथ पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं।