मलकानगिरी हिंसा : नवीन पटनायक के निर्देश पर बीजद ने गठित की 7 सदस्यीय जांच टीम

    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:16 PM (IST)

    बीजद ने जमीनी हालात का आकलन करने के लिए सात सदस्यीय तथ्य-जांच टीम बनाई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक के निर्देश पर पार्टी ने गुरुवार को एक सात सदस्यीय तथ्य-जांच टीम का गठन किया है, जो मलकानगिरी जिले में हालात का आकलन करेगी, जहां 51 वर्षीय एक आदिवासी महिला का शव मिलने के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई थी।

    टीम में मानस मड़काम (समन्वयक), विधायक मनोहर रंधारी, पूर्व मंत्री रमेश माझी, पूर्व सांसद प्रदीप माझी, पूर्व मंत्री रबी नंदा, ईश्वर पाणिग्राही और चित्रकोंडा से बीजद की विधायक प्रत्याशी लक्ष्मीप्रिया नायक शामिल हैं। इस टीम को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने, स्थिति का आकलन करने और पार्टी अध्यक्ष को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है।

    बीजद ने प्रेस बयान में कहा कि बीजू जनता दल रिपोर्ट की गई हिंसक घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करता है और प्रशासन से शांति बहाल करने, प्रभावित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील करता है।

    रिपोर्टों के अनुसार, एक आदिवासी विधवा, लेके पड़ियामी, की कथित तौर पर जमीन विवाद को लेकर हत्या कर दी गई थी। चार दिन बाद उसका सिर कटा शव एक स्थानीय नदी किनारे मिलने के बाद रेखलगुड़ा और आसपास के गांवों में रहने वाले आदिवासियों में भारी रोष फैल गया, जिसके चलते रविवार और सोमवार को व्यापक हिंसा हुई।

    आक्रोशित ग्रामीणों ने एमवी-26 गांव के 50 से अधिक घरों में आग लगा दी और 160 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ की। बांग्ला-भाषी परिवारों की सैकड़ों सदस्य जो दशकों पहले यहां आकर बसे थे—हिंसा से बचने के लिए गांव छोड़कर आसपास के स्थानों में शरण लेने को मजबूर हो गए।

    तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और ओडिशा पुलिस की कई टुकड़ियों को तैनात किया गया है, ताकि हालात और न बिगड़ें। जिला प्रशासन ने दोनों समुदायों की बैठकें बुलाकर स्थिति पर चर्चा करने और क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास शुरू किए हैं।