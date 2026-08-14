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    IndiGo की फ्लाइट कैंसिल होते ही भड़की महिला, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा; ₹49000 का सामान तोड़ा

    By Digital Desk Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:53 PM (IST)

    भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से नाराज एक महिला यात्री ने जमकर हंगामा किया और लगभग 49,000 रुपये की हवाई अड्डे की संपत्ति को नुक ...और पढ़ें

    HighLights

    1. फ्लाइट रद होने पर महिला यात्री ने किया हंगामा।

    2. एयरपोर्ट की 49 हजार की संपत्ति को पहुंचाया नुकसान।

    3. पुलिस में शिकायत दर्ज, नुकसान की भरपाई की मांग।

    डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को एक फ्लाइट के कैंसिल होने के बाद एक महिला यात्री ने जमकर बवाल काटा।

    तकनीकी खराबी के कारण कोलकाता जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से नाराज महिला पर डिपार्चर लाउंज में हंगामा करने और एयरपोर्ट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है।

    इस मामले में हवाई अड्डा अधिकारियों ने एयरफील्ड पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस शिकायत के अनुसार, आरोपी महिला की पहचान मामोनी खरात के रूप में हुई है। उन्हें इंडिगो की फ्लाइट (6E 7352) से कोलकाता की यात्रा करनी थी।

    यह घटना गुरुवार शाम करीब 6 बजे सीआईएसएफ जवानों, इंडिगो के अधिकारियों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के कर्मचारियों की मौजूदगी में हुई।

    AAI के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि गुस्से में आकर महिला ने एक कंप्यूटर मॉनिटर, एक कीबोर्ड और एक पासपोर्ट-स्वाइपिंग मशीन को तोड़ दिया। इस तोड़फोड़ में एयरपोर्ट को लगभग 49,000 रुपये के नुकसान का अनुमान है।

    वायरल हुआ वीडियो

    फ्लाइट कैंसिल होने के बाद शुरू हुए इस विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस फुटेज में महिला को कर्मचारियों के साथ तीखी बहस करते और हवाई अड्डे के उपकरणों को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाते हुए साफ देखा जा सकता है।

    अधिकारियों की कार्रवाई की मांग

    बीपीआईए प्रशासन ने पुलिस से मामले में सख्त और उचित कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही अधिकारियों ने यह भी मांग की है कि क्षतिग्रस्त उपकरणों की पूरी कीमत आरोपी यात्री से ही वसूली जाए।