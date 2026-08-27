प्रेम विवाह का खौफनाक अंत: भद्रक में पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या, फिर फंदे से झूला
ओडिशा के भद्रक में एक प्रेम विवाह का दुखद अंत हुआ, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर खुदकुशी कर ...और पढ़ें
HighLights
भद्रक में पति ने पत्नी की हत्या कर खुदकुशी की।
पारिवारिक विवाद के चलते हुई यह दुखद घटना।
दो मासूम बच्चियां अनाथ, पुलिस कर रही जांच।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के भद्रक जिले में पुरुणा बाजार थाना क्षेत्र के नंगामहला गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक दंपति की अकाल मौत हो गई।
घर के भीतर से पति-पत्नी दोनों के शव बरामद होने से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है।
गृहकलह के बाद वारदात को अंजाम
मृतकों की पहचान स्थानीय निवासी शेख मुस्तफा रजा और उनकी पत्नी सोनू बीबी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, मुस्तफा और सोनू ने कुछ समय पूर्व प्रेम विवाह किया था।
मुस्तफा का परिवार भद्रक का ही रहने वाला है, जबकि सोनू का मायका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में था। हालांकि, शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच वैवाहिक विवाद शुरू हो गया था।
परिजनों ने कई बार दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश भी की, लेकिन आपसी मतभेद खत्म नहीं हुए।
धारदार हथियार से हमला, फिर लगाई फांसी
बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन घर के अन्य सदस्य बाहर गए हुए थे। इसी दौरान दोनों के बीच फिर से कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर मुस्तफा ने धारदार हथियार से सोनू पर जानलेवा हमला कर दिया।
जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की हत्या के बाद मुस्तफा ने उसी कमरे में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।
दो मासूम बच्चियों के सिर से उठा साया
जब परिजन घर पहुंचे तो सोनू का शव खून से लथपथ पड़ाथा और मुस्तफा फंदे से लटका हुआ मिला। इस घटना से 6 वर्ष और 1 वर्ष की दो मासूम बच्चियां पूरी तरह अनाथ हो गईं।
सूचना पर पहुंची पुरुणा बाजार थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला हत्या के बाद आत्महत्या का लग रहा है।
पुलिस सभी कोणों से गहन जांच कर रही है ताकि घटना की वास्तविक परिस्थितियों और कारणों का पूरी तरह से खुलासा हो सके।