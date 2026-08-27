प्रेम विवाह का खौफनाक अंत: भद्रक में पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या, फिर फंदे से झूला

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के भद्रक जिले में पुरुणा बाजार थाना क्षेत्र के नंगामहला गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक दंपति की अकाल मौत हो गई।

घर के भीतर से पति-पत्नी दोनों के शव बरामद होने से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है।





गृहकलह के बाद वारदात को अंजाम

मृतकों की पहचान स्थानीय निवासी शेख मुस्तफा रजा और उनकी पत्नी सोनू बीबी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, मुस्तफा और सोनू ने कुछ समय पूर्व प्रेम विवाह किया था।

मुस्तफा का परिवार भद्रक का ही रहने वाला है, जबकि सोनू का मायका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में था। हालांकि, शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच वैवाहिक विवाद शुरू हो गया था।

परिजनों ने कई बार दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश भी की, लेकिन आपसी मतभेद खत्म नहीं हुए।

धारदार हथियार से हमला, फिर लगाई फांसी

बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन घर के अन्य सदस्य बाहर गए हुए थे। इसी दौरान दोनों के बीच फिर से कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर मुस्तफा ने धारदार हथियार से सोनू पर जानलेवा हमला कर दिया।

जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की हत्या के बाद मुस्तफा ने उसी कमरे में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।

दो मासूम बच्चियों के सिर से उठा साया

जब परिजन घर पहुंचे तो सोनू का शव खून से लथपथ पड़ाथा और मुस्तफा फंदे से लटका हुआ मिला। इस घटना से 6 वर्ष और 1 वर्ष की दो मासूम बच्चियां पूरी तरह अनाथ हो गईं।