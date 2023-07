शुभ्रजित को कम समय में अधिक पैसे कमाने की चाह थी और इसी के चलते उसने बिना किसी डॉक्‍टरी डिग्री के मरीजों का इलाज करने लगा। ऐसा करते हुए वह एक बार पहले भी पकड़ा जा चुका है। उस दौरान उसे जेल हुई थी 15 दिन बाद उसे रिहा कर दिया गया था। हालांकि वह बाद में भी ऐसा करना जारी रखा।

आरोपित नकली डॉक्टर शुभ्रजित पंडा की फाइल फोटो।

संवाद सूत्र, संबलपुर। खुद को नई दिल्ली और भुवनेश्वर स्थित एम्स हॉस्पिटल का डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज कर उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने वाले एक नकली डॉक्टर को सोमवार के दिन ब्रह्मपुर रेंज के दिगपहंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले भी कर चुका है ऐसी हरकत आरोपित डॉक्टर का नाम शुभ्रजित पंडा है और उसे ढेंकानाल जिला के परजंग थाना अंतर्गत संडा गांव का बताया गया है। इस नकली डॉक्टर शुभ्रजित को हैदराबाद पुलिस ने 8 फरवरी, 2020 को गिरफ्तार किया था, जब वह खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन का डॉक्टर बताकर एक सम्मेलन में हिस्सा लेने गया था। तब उसे पंद्रह दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। पुलिस ने नकली डॉक्‍टर के खिलाफ शुरू की जांच इस बारे में जानकारी देते हुए ब्रह्मपुर पुलिस अधीक्षक विवेक सरवनन की ओर से बताया गया है कि शुभ्रजित पंडा नामक इस नकली डॉक्टर के बारे में दिगपहंडी थाना में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस उसके खिलाफ जांच पड़ताल शुरु कर दी थी। डिग्री बिना दवाई की पर्ची लिखकर देता था पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि यह नकली डॉक्टर शुभ्रजित कटक के रानीहाट और ब्रह्मपुर के डेंगावस्त इलाके में क्लीनिक चलाता था और हड्डी और मेरुदंड के रोग से पीड़ित मरीजों का इलाज करने समेत उन्हें दवाई की पर्ची भी लिखकर देता था। कटक में उसके किराए के मकान से लेटर पैड, दवाइयों की पर्ची, स्टेथिस्कोप आदि जब्त किया गया। अधिक पैसे कमाने की लालच में किया ऐसा काम नकली डॉक्टर शुभ्रजित को माइक्रोलोजी का छात्र बताया गया है, जो जल्द से जल्द अधिक रुपए कमाने की खातिर नकली डॉक्टर बनकर बगैर किसी लाइसेंस के मरीजों का इलाज करने लगा और उनकी जान से खिलवाड़ करता रहा। गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

