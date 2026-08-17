ओडिशा के बरसुवां माइंस में सैंपल लेने के दौरान मलबा गिरने से ठेका मजदूर की मौत, सुरक्षा पर उठे सवाल

संवाद सहयोगी, कोइडा। सुंदरगढ़ जिले के कोइडा खनन मंडल के अंतर्गत आने वाली बरसुवां लौह खदान में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे खदान परिसर में हुए एक हादसे में तरुण भूमिज नामक ठेका मजदूर की जान चली गई। यह दुर्घटना तब हुई जब वे खदान के वैली पॉइंट पर खड़े होकर खनिज का नमूना (सैंपल) एकत्र कर रहे थे।