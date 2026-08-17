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ओडिशा के बरसुवां माइंस में सैंपल लेने के दौरान मलबा गिरने से ठेका मजदूर की मौत, सुरक्षा पर उठे सवाल

By Kamal Kumar Biswas Edited By: Piyush Pandey
Updated: Mon, 17 Aug 2026 03:25 PM (IST)

सुंदरगढ़ जिले की बरसुवां लौह अयस्क खदान में सैंपलिंग के दौरान लौह अयस्क और मलबा गिरने से ठेका मजदूर तरुण भूमिज की मौत हो गई।

लोगों की लगी भीड़। (जागरण)

लोगों की लगी भीड़। (जागरण)

HighLights

  1. बरसुवां खदान में सैंपलिंग करते मजदूर पर गिरा मलबा।

  2. ठेका मजदूर तरुण भूमिज की मौके पर हुई दर्दनाक मौत।

  3. परिजनों व श्रमिकों ने मुआवजे, सुरक्षा हेतु किया प्रदर्शन।

संवाद सहयोगी, कोइडा। सुंदरगढ़ जिले के कोइडा खनन मंडल के अंतर्गत आने वाली बरसुवां लौह खदान में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे खदान परिसर में हुए एक हादसे में तरुण भूमिज नामक ठेका मजदूर की जान चली गई। यह दुर्घटना तब हुई जब वे खदान के वैली पॉइंट पर खड़े होकर खनिज का नमूना (सैंपल) एकत्र कर रहे थे।

इसी दौरान अचानक ऊपर से भारी मात्रा में लौह अयस्क और मलबा उन पर आ गिरा, जिससे वे मलबे के नीचे दब गए।

घटनास्थल पर मौजूद अन्य सहकर्मियों ने जब तरुण भूमिज को मलबे के नीचे दबे हुए देखा, तो तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया।

कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकालकर फौरन नजदीकी टेनसा अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Barsuan Mine Accident

हादसे के बाद मृतक के परिजनों और साथी श्रमिकों में भारी गुस्सा देखने को मिला। खदान प्रबंधन की कथित लापरवाही और सुरक्षा में चूक के खिलाफ मजदूरों ने उग्र रुख अख्तियार कर लिया है।

न्याय, मृतक आश्रित को उचित मुआवजा और खदान में सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर परिजनों व ठेका श्रमिकों ने बरसुवां लौह खदान के मुख्य गेट के सामने शव को रखकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और स्थानीय प्रशासन व खदान प्रबंधन स्थिति को नियंत्रित करने तथा प्रदर्शनकारियों को मनाने का प्रयास कर रहा है।

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