ओडिशा में बारिश ने थामे रेल के पहिए: बारिपदा में ट्रैक धंसा, बांगरीपोसी-भुवनेश्वर सुपरफास्ट समेत कई ट्रेनें रद
मयूरभंज के बारिपदा में भारी बारिश के कारण करीब 50 मीटर रेलवे ट्रैक धंस गया, जिससे रेल सेवाएं बाधित हो गईं। बांगरीपोसी-भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और मरम्मत कार्य जारी है।
HighLights
बारिपदा में भारी बारिश से 50 मीटर रेलवे ट्रैक धंसा।
बांगरीपोसी-भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें रद्द।
रेलवे ट्रैक की मरम्मत का कार्य तेजी से जारी।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बारिपदा (मयूरभंज) में सोमवार को भारी बारिश के कारण रेलवे सेवाएं प्रभावित हो गईं। बारिपदा स्टेशन मार्केट के पास सुंगाडिया क्षेत्र में करीब 50 मीटर लंबा रेलवे ट्रैक धंस जाने से रेल यातायात बाधित हो गया। इस घटना के बाद बारिपदा से चलने वाली कई ट्रेनों को रद कर दिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, लगातार हो रही बारिश के चलते रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई, जिससे पटरियां धंस गईं। इसके कारण इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ।
रेलवे प्रशासन ने एहतियातन बारिपदा से चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद कर दिया है। रद की गई ट्रेनों में बांगरीपोसी-भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और भंजपुर-रूपसा मेमू ट्रेन शामिल हैं। भारी बारिश के बीच इस व्यवधान से बारिपदा क्षेत्र की रेल संपर्क व्यवस्था प्रभावित हुई है।
मरम्मत में जुटा रेल प्रशासन
घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, लगभग 50 मीटर लंबे प्रभावित हिस्से को दुरुस्त कर जल्द से जल्द रेल सेवाएं बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
रेलवे विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही ट्रेनों का संचालन सामान्य किया जाएगा।
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