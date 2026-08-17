ओडिशा में बारिश ने थामे रेल के पहिए: बारिपदा में ट्रैक धंसा, बांगरीपोसी-भुवनेश्वर सुपरफास्ट समेत कई ट्रेनें रद

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बारिपदा (मयूरभंज) में सोमवार को भारी बारिश के कारण रेलवे सेवाएं प्रभावित हो गईं। बारिपदा स्टेशन मार्केट के पास सुंगाडिया क्षेत्र में करीब 50 मीटर लंबा रेलवे ट्रैक धंस जाने से रेल यातायात बाधित हो गया। इस घटना के बाद बारिपदा से चलने वाली कई ट्रेनों को रद कर दिया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, लगातार हो रही बारिश के चलते रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई, जिससे पटरियां धंस गईं। इसके कारण इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। रेलवे प्रशासन ने एहतियातन बारिपदा से चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद कर दिया है। रद की गई ट्रेनों में बांगरीपोसी-भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और भंजपुर-रूपसा मेमू ट्रेन शामिल हैं। भारी बारिश के बीच इस व्यवधान से बारिपदा क्षेत्र की रेल संपर्क व्यवस्था प्रभावित हुई है।