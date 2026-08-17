बालेश्वर में हादसा, सोते समय दीवार गिरने से दादी-पोते की मौत
बालेश्वर जिले के कपासुड़ा गांव में पड़ोसी की दीवार गिरने से एक दर्दनाक हादसा हो गया।
HighLights
बालेश्वर में दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ।
हादसे में दादी और पोते की मौके पर मौत।
पोती गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के बालेश्वर जिले में रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में दादी और उसके पोते की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।
यह घटना जलेश्वर थाना क्षेत्र के कपासुड़ा गांव में हुई, जहां पड़ोसी मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई और उसके मलबे में परिवार के सदस्य दब गए।
जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग महिला अपने पोते और पोती के साथ घर में सो रही थी। इसी दौरान पड़ोस के मकान की दीवार, जो उनके घर से सटी हुई थी, अचानक ढह गई। दीवार गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया।
मलबे में दब गए दादी और पोता
स्थानीय लोगों ने मलबा हटाकर परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बुजुर्ग महिला और उसके पोते की मौत हो चुकी थी। वहीं, पोती गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली।
उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार बच्ची की कमर में गंभीर चोट आई है।
गांव में पसरा मातम
हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।अचानक हुई इस घटना से ग्रामीण स्तब्ध हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है।
लगातार बारिश को माना जा रहा कारण
प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण दीवार कमजोर हो गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ।
हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी तक दुर्घटना के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे से जुड़ी विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।
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