बालेश्वर में हादसा, सोते समय दीवार गिरने से दादी-पोते की मौत

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के बालेश्वर जिले में रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में दादी और उसके पोते की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।

यह घटना जलेश्वर थाना क्षेत्र के कपासुड़ा गांव में हुई, जहां पड़ोसी मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई और उसके मलबे में परिवार के सदस्य दब गए।

जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग महिला अपने पोते और पोती के साथ घर में सो रही थी। इसी दौरान पड़ोस के मकान की दीवार, जो उनके घर से सटी हुई थी, अचानक ढह गई। दीवार गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया।