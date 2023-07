Balasore Train Tragedy: स्टेशन मास्टर सहित 4 रेल कर्मियों से CBI कर रही पूछताछ, गिरफ्तार 3 की रिमांड खत्म

Train Tragedy बालेश्वर जिले के बाहानगा में हुए दर्दनाक रेल हादसे की जांच कर रही सीबीआई टीम ने चार निलंबित रेलवे कर्मचारियों से शुक्रवार को भुवनेश्वर चंदका थाने में पूछताछ की है। इन चारों कर्मचारियों को सीबीआई ने हाजिर होने के लिए समन जारी किया था। इनमें रेलवे विभाग के दो सिग्नल ऑपरेटर एक ट्रैफिक इन्स्पेक्टर तथा स्टेशन मास्टर हैं जिनसे आज सीबीआई की टीम ने मैराथन पूछताछ की है।

स्टेशन मास्टर सहित 4 रेल कर्मियों से CBI कर रही पूछताछ, गिरफ्तार 3 की रिमांड खत्म

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के बालेश्वर जिले के बाहानगा में हुए दर्दनाक रेल हादसे की जांच कर रही सीबीआई टीम ने चार निलंबित रेलवे कर्मचारियों से शुक्रवार को भुवनेश्वर चंदका थाने में पूछताछ की है। इन चारों कर्मचारियों को सीबीआई ने हाजिर होने के लिए समन जारी किया था। इनमें रेलवे विभाग के दो सिग्नल ऑपरेटर, एक ट्रैफिक इन्स्पेक्टर तथा स्टेशन मास्टर हैं, जिनसे आज सीबीआई की टीम ने मैराथन पूछताछ की है। वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तार तीन रेलवे कर्मचारी अरुण महंत, अमीर खान एवं टेक्निशियन पप्पू कुमार की रिमांड अवधि शुक्रवार को खत्म हो गई है। ऐसे में उन्हें सीबीआई कोर्ट में हाजिर किया गया है। 2 जून को गई थीं 293 लोगों की जान गौरतलब है कि 2 जून को बालेश्वर जिले के बाहानगा रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक रेल हादसे में 293 लोगों की जान जा चुकी है। इस दुर्घटना में एक हजार से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटना में अभी तक 7 रेलवे कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। तीन को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य चार रेलवे कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा अन्य कुछ रेलवे कर्मचारी भी सीबीआई की रडार पर हैं, जिन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। Odisha Train Tragedy CBI के सामने हाजिर होंगे बाहानगा स्टेशन मास्टर पूछताछ के लिए समन भेजकर किया था तलब

Edited By: Yashodhan Sharma