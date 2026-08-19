पुरुलिया और सरायकेला से भी पुरानी है असनपाट छऊ, अब राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिलेगी नई पहचान

जागरण संवाददाता, केंदुझर। केंदुझर जिले की समृद्ध जनजातीय संस्कृति की पहचान और करीब 1600 वर्ष पुरानी असनपाट छऊ नृत्य परंपरा आज संरक्षण और प्रोत्साहन के अभाव में अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है।

छऊ नृत्य की प्राचीनतम परंपराओं में शामिल असनपाट छऊ को पुनर्जीवित करने और इसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के लिए स्वयंसेवी संगठन 'आदिम संस्कृति' ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है।

संगठन ने असनपाट गांव में ‘मिशन @ विकसित असनपाट छऊ-2031’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इस मिशन का उद्देश्य केवल छऊ नृत्य के संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी जनजातीय परंपराओं, लोक संस्कृति, इतिहास, रीति-रिवाजों और कला को भी संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है।

अन्य छऊ शैलियों को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान इतिहास और उपलब्ध अध्ययनों के अनुसार झारखंड की सरायकेला छऊ लगभग 400 वर्ष, पश्चिम बंगाल की पुरुलिया छऊ करीब 300 वर्ष और मयूरभंज छऊ लगभग 150 वर्ष पुरानी बताई जाती है। इसके मुकाबले केंदुझर की असनपाट छऊ परंपरा करीब 1600 वर्ष से अधिक पुरानी होने का दावा किया जाता है।

विडंबना यह है कि व्यापक प्रचार-प्रसार और संस्थागत संरक्षण के अभाव में इतनी प्राचीन परंपरा आज उपेक्षा का शिकार है। दूसरी ओर सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज की छऊ परंपराओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिली है। वर्ष 2010 में छऊ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान मिला, जिससे इन परंपराओं की वैश्विक पहचान मजबूत हुई। बाथुड़ी जनजातीय परंपरा की अनमोल विरासत असनपाट छऊ को बाथुड़ी जनजातीय समुदाय की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत माना जाता है। इसमें जनजातीय समाज की पारंपरिक सैन्य कला, शारीरिक कौशल, संगीत, नृत्य और लोक परंपराओं का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है।

यह कला केवल केंदुझर या ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान नहीं, बल्कि भारतीय जनजातीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विरासत है। इसके संरक्षण का अर्थ एक नृत्य शैली को बचाना ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी सदियों पुरानी सामाजिक और सांस्कृतिक स्मृतियों को सुरक्षित रखना भी है।

अक्टूबर में कार्यशाला, शुरू होगा दस्तावेजीकरण ‘आदिम संस्कृति’ के संस्थापक डॉ. रुद्रमणि पात्र ने प्रेस वार्ता में बताया कि मिशन के तहत आगामी अक्टूबर में असनपाट गांव में विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें असनपाट छऊ से जुड़े कलाकारों, परंपराओं और इतिहास को समझने के साथ-साथ इस कला के व्यवस्थित दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि संस्था असनपाट छऊ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नृत्य शैली, पारंपरिक वाद्ययंत्र, वेशभूषा, कलाकारों, प्रशिक्षण पद्धति और इससे जुड़ी मौखिक परंपराओं को दस्तावेज के रूप में संकलित करेगी। इसके आधार पर इस प्राचीन कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए आवश्यक पहल की जाएगी।

2001 के अध्ययन को बनाया आधार डॉ. पात्र के अनुसार, वर्ष 2001 में उनके द्वारा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंतर्गत किए गए ‘असनपाट विलेज स्टडी प्रोजेक्ट’ को आधार बनाकर वर्तमान मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है।