ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक को पद से हटाया, अनिल कुमार मिश्रा को मिली जिम्मेदारी

Odisha Train Accident 2 जून को ओडिशा के बालेश्वर जिले के बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर भीषण ट्रेन हादसा हो गया था। इस हादसे में 293 लोगों की जान चली गई थी। अब दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी को उनके पद से हटा दिया गया है। अब उन्हें कर्नाटक के येलहंका में रेल व्हील फैक्ट्री में महाप्रबंधक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Odisha Train Accident: दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक को पद से हटाया

संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। Odisha Train Accident: ओडिशा के बालेश्वर जिले में बाहानगा ट्रेन हादसे के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी को शुक्रवार को उनके पद से हटा दिया गया है। अर्चना को कर्नाटक के येलहंका में रेल व्हील फैक्ट्री में महाप्रबंधक के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड की सिफारिश पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स सेवा के अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा को दक्षिण पूर्व रेलवे महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है। 30 जुलाई, 2021 को 1985-बैच की भारतीय रेलवे यातायात सेवा अधिकारी अर्चना जोशी ने दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला था। वे अब कर्नाटक के यालहंका में रेल व्हील फैक्ट्री के महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभालेंगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में शामिल होने से पहले जोशी ने पर्यटन और खानपान, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य के रूप में काम किया। वह महाप्रबंधक बनने वाली पहली महिला आईआरटीएस अधिकारी थीं। एक आधिकारिक बयान में, भारतीय रेलवे ने पुष्टि किया है कि बालेश्वर जिले के बाहानगा बाजार स्टेशन पर हुए भीषण ट्रेन दुर्घटना के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अर्चना जोशी को उनके पद से हटा दिया गया है। ट्रेन हादसे में गई थी 293 जान कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अनिल कुमार मिश्रा को दक्षिण पूर्व रेलवे का महाप्रबंधक बनने की मंजूरी दे दी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 जून को ओडिशा के बालेश्वर जिले के बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर तीन ट्रेनें 12864 बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12841 शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना के बाद 293 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1,100 से अधिक अन्य घायल हो गए थे। इससे पहले, रेलवे बोर्ड ने सहायक महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक समेत जोन के पांच वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया था। इसी बीच, रेलवे सुरक्षा आयोग ने हादसे पर अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी है लेकिन इसके निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया गया है।

