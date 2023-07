मां ने बेटी को दिलाया इंसाफ, 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

खुर्दा में घर पर मौजूद 12 साल की लड़की अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला 29 जून 2018 का है। पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। चार साल बाद कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई तो पीड़िता को इंसाफ मिला।

Odisha Crime: 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में विशेष पॉक्सो और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-4 की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषी के जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की और जेल की सजा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक, 29 जून, 2018 को खुर्दा में घर पर मौजूद 12 साल की लड़की को कान्हा ने अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। नाबालिग की मां ने दर्ज कराई थी शिकायत घटना के अगले दिन, 30 जून को लड़की की मां ने खुर्दा औद्योगिक पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। खुर्दा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 405, 363, 376 (3) (2) (एन) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए जाने के साथ ही 20 दस्तावेज पेश किए गए। इसी तरह आरोपित पक्ष की ओर से एक गवाह का बयान दर्ज किया गया। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर सजा सुनाई। सरकार की ओर से विशेष अभियोजक सुब्रत प्रियदर्शी मामले को देख रहे थे।

