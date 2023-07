ओडिशा में हादसों का सिलसिला इन दिनों बना हुआ है। एक हादसे की खबर से लोग उबर नहीं पाते कि एक और की खबर आ जाती है। बुधवार सुबह बालेश्वर शहर के तामुलिया नामक फ्लाईओवर ब्रिज पर हुए हादसे में करीब 15 यात्रियों को चोटें आई हैं। यह बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर से हुई। घायलों को तत्काल बालेश्वर जिला मुख्य चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया।

बालेश्वर में दो बसों की टक्‍कर में करीब 15 यात्री घायल।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता बालेश्वर। बुधवार सुबह बालेश्वर शहर के तामुलिया नामक फ्लाईओवर ब्रिज पर 2 यात्रीवाही बसों के बीच आमने-सामने टक्कर हो जाने से करीब 15 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से अधिकांश घायलों का इलाज बालेश्वर जिला मुख्य चिकित्सालय में किया जा रहा है। हादसे में करीब 15 यात्रियों को लगी चोटें प्राप्त खबर के अनुसार, एक बस भुवनेश्वर की ओर से बालेश्वर आ रही थी तथा दूसरी बस बालेश्वर की ओर भुवनेश्वर जा रही थी कि तभी तामुलिया फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर जैसे ही एक मोड़ पर दोनो बसें पहुंचीं कि दोनों में जोरदार टक्‍कर हो गई, जिसके चलते दोनों बसों पर सवार करीब 15 यात्रियों को चोटें लगीं। इन यात्रियों को तत्काल बालेश्वर जिला मुख्य चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया। यहां पर कुछ यात्री प्राथमिक उपचार करा कर अपने घर को चले गए। बाकी कई यात्रियों का इलाज बालासोर जिला मुख्य चिकित्सालय में चल रहा है। घटना की सूचना पाकर बालेश्वर सदर के विधायक स्वरूप दास घायलों का हालचाल पूछने जिला मुख्य चिकित्सालय पहुंचे थे। इनके साथ भूतपूर्व उपनगर पाल मनोज राउत, युवा नेता धीरेन नायक ने भी घायलों के इलाज के बारे में जानकारी ली। बस हादसे में 12 लोगों की मौत अभी कुछ दिनों पहले ही गंजाम जिले में दो बसों की आमने-सामने की टक्‍कर में 12 लोगों की मौत हो गई थी और छह घायल हुए थे। यह घटना ओडिशा के गंजाम जिले के दिगहांडी इलाके के पास हुई, जिसमें एक स्थानीय मिनी बस और ओएसआरटीसी बस की आमने-सामने की टक्कर हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के दो नाबालिग, चार महिलाएं और छह पुरुष शामिल हैं। इस हादसे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शोक प्रकट किया व पीएम मोदी प्रधानमंत्री कोष से मृतक परिवार के लिए 2-2 लाख रुपये तथा घायल परिवार को 50 हजार रुपये एवं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मृतक परिवार को 3-3 लाख रुपये देने की घोषणा की ।

Edited By: Arijita Sen