ओडिशा में रियल एस्टेट कंपनी डीएन होम्स ग्रुप पर इनकम टैक्स के छापों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। राजधानी के जाने-माने कारोबारी घरानों में से एक रियल एस्टेट कंपनी डीएन होम्स ग्रुप ने 90 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की है। कंपनी ने करीब 210 करोड़ रुपये छिपाने के लिए नकदी लेकर 90 करोड़ रुपये की कर चोरी की है।

प्रदेश के इतिहास में पहली बार 9.74 करोड़ की नकदी जब्त

Your browser does not support the audio element.

HighLights रियल एस्टेट कंपनी डीएन होम्स ग्रुप पर इनकम टैक्स के छापों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। आरोप है कि डीएन होम्स ग्रुप ने 90 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की है। साथ ही करीब 210 करोड़ रुपये छिपाने के लिए नकदी लेकर 90 करोड़ रुपये की कर चोरी की है। आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान 9.74 करोड़ रुपये नकद जब्त किए, जो कि ओडिशा के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में रियल एस्टेट कंपनी डीएन होम्स ग्रुप पर इनकम टैक्स के छापों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। राजधानी के जाने-माने कारोबारी घरानों में से एक रियल एस्टेट कंपनी डीएन होम्स ग्रुप ने 90 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की है। कंपनी ने करीब 210 करोड़ रुपये छिपाने के लिए नकदी लेकर 90 करोड़ रुपये की कर चोरी की है। आयकर विभाग ने कर चोरी की जानकारी दी है। प्राप्त सूचना के मुताबिक ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पिछले पांच दिनों से चल रही छापेमारी के दौरान जब्त डिजिटल डेटा, हस्तलिखित डायरी, दस्तावेज आदि से यह जानकारी मिली है। दस्तावेजों की जांच के बाद 210 करोड़ कैश का सुराग मिलने का पता चला है। पहली बार इतनी नकदी जब्त जमीन, आवासीय भूखंड और फ्लैट की बिक्री से यह 210 करोड़ रुपये की आय हुई है। होटल, मॉल आदि में 210 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान 9.74 करोड़ रुपये नकद जब्त किए। आयकर विभाग के अनुसार इतनी बड़ी नकद राशि की जब्ती ओडिशा के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। यह अब तक की सबसे अधिक नकद जब्ती है। हालांकि, डीएन समूह की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

Edited By: Yashodhan Sharma