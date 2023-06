संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। ओडिशा में तिहरी ट्रेन दुर्घटना के लगभग 51 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्‍त ट्रैक पर ट्रेनों की सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। रविवार शाम को बहाली काम पूरा कर लिया गया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस भीषण रेल हादसे में 275 लोगों की मौत हो गई है।

दुर्घटनाग्रस्‍त ट्रैक पर मालगाड़ी ने पकड़ी रफ्तार

विजाग बंदरगाह या विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्‍ट से कोयले से लदी एक मालगाड़ी ने कल रात करीब 10 बजकर 40 मिनट पर राउरकेला स्टील प्लांट की ओर अपनी यात्रा शुरू की, जिसकी जानकारी रेल मंत्री ने ट्वीट कर दी। उन्‍होंने कि अप और डाउन लाइनों की बहाली पूरी कर ली गई है।

फंसे हुए लोगों के लिए ओडिशा सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ

रेलवे का दावा इन पटरियों पर जल्‍द ही ट्रेन सेवा बहाल करने की है। इस बीच, ट्रेनों की सेवा बाधित होने की वजह से इधर-उधर फंसे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है।

As per government direction, @OSRTC_Odisha has begun free bus services to Kolkata from Puri, Bhubaneswar & Cuttack till restoration of normal train service following #Bahanaga tragedy. We are committed to provide assistance to citizens during this difficult time.#TrainAccidents pic.twitter.com/qqy24T4y2g June 4, 2023

साथ दुर्घटनाग्रस्‍त शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जिन घायल यात्रियों का इलाज पूरा हो गया है, उन्‍हें भी अब अपनी घर वापसी करनी है, लेकिन रूट पर ट्रेनें न चलने के कारण ये फंसे हुए हैं।

📢 Notice In view of Bahanaga #traintragedy, @OSRTC_Odisha has cancelled its bus services in order to provide emergency assistance to public travelling to #Kolkata from #Puri, #Bhubaneswar and #Cuttack. A detailed list of routes and contact persons is mentioned below. pic.twitter.com/YTPB755ZeH— ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ | OSRTC (@OSRTC_Odisha) June 5, 2023

इनकी इस मुश्‍किल परिस्थिति को ध्‍यान में रखते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्रेन सेवाओं के सामान्य होने तक ऐसे यात्रियों के लिए पुरी, कटक और भुवनेश्वर से कोलकाता के लिए मुफ्त बस सेवा उपलब्ध होने की घोषणा की है।

In view of disruption of train services caused by #Bahanaga train tragedy, CM @Naveen_Odisha has announced free bus service to Kolkata from Puri, Bhubaneswar & Cuttack. The entire cost will be borne from Chief Minister's Relief Fund & arrangement will continue till restoration of…— CMO Odisha (@CMO_Odisha) June 4, 2023

इस घोषणा के अनुसार, रविवार रात 11.30 बजे तक पुरी से 20, भुवनेश्वर से 23 और कटक से 16 बसें नि:शुल्क सेवा के तौर पर कोलकाता के लिए रवाना हुईं। इनमें ओएसआरटीसी की बसें भी शामिल हैं।