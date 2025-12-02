जंगल में मिले स्कूल से लापता 20 छात्र, देखते ही फूट-फूटकर रो पड़े अभिभावक

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कोरापुट ब्लॉक के लंकापुट हाई स्कूल छात्रावास से लापता हुए 20 छात्रों को जंगल से बचाया गया है। स्कूल से लगभग 9 किमी दूर पंडी जंगल पहुंच गए छात्रों को स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों ने खोज निकाला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छात्रों ने छात्रावास छोड़कर जंगल में क्यों छिपे, और सुरक्षा व्यवस्था में ढिलाई कैसे हुई, इसकी जांच के आदेश कोरापुट जिलाधिकारी मनोज सत्यवान महाजन ने दिए हैं। रसोइये पर जिम्मेदारी छोड़ बेफिक्र हुआ प्रबंधन, जांच का आदेश लंकापुट सरकारी उच्च विद्यालय परिसर में स्थित इस छात्रावास में लंकापुट प्राथमिक विद्यालय में पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ने वाले 40 आवासीय छात्र रहते हैं। सोमवार तड़के अचानक छात्रावास से 20 छात्र लापता हो गए।

सुबह करीब 8:30 बजे जब रसोईया को इस घटना की जानकारी मिली तो उसने तुरंत ड्यूटी पर तैनात शिक्षिका को सूचना दी। स्कूल प्रबंधन तुरंत छात्रावास पहुंचा और आसपास के क्षेत्र में खोजबीन की, लेकिन 20 छात्रों का कोई सुराग नहीं मिला। तब अभिभावकों को तुरंत खबर दी गई।

अभिभावक जब स्कूल पहुंचे और अपने बच्चे गायब पाए, तो रो–रोकर बेहाल हो उठे। अभिभावकों, शिक्षकों और ग्रामीणों ने मिलकर खोजबीन की, जिसके बाद जानकारी मिली कि लापता छात्र अखिया–अपिया पंडी जंगल में छिपे हुए हैं। सभी लोग बाइक से कोलाब जलाशय के पास स्थित पंडी जंगल पहुंचे और दोपहर 2 बजे सभी बच्चों को सुरक्षित वापस लाकर छात्रावास में छोड़ दिया।

उच्चाधिकारियों की जांच जिलाधिकारी के निर्देश पर कोरापुट बीडीओ देवाशीष गौड़ और जिला अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी जगन्नाथ भत्रा स्कूल पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच आरंभ की। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल की छुट्टी के बाद छात्रावास की जिम्मेदारी पर कोई मौजूद नहीं रहता।

सभी स्कूल कर्मचारी जिम्मेदारी रसोइये पर छोड़कर कोरापुट चले जाते हैं। जांच शुरू हो चुकी है और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बीडीओ गौड़ ने कहा है। इस घटना के बाद छात्रावास के बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।