Odisha News: बिजली गिरने से 19 गायों की दर्दनाक मौत, मुआवजे का किया गया एलान

ओडिशा, एजेंसीः राज्य के गंजाम जिले के भंजनगर के पास बिजली गिरने से 19 गायों की दर्दनाक मौत हो गई।

इस हादसे के बाद विशेष रिलीफ कमिश्नर ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है कि पीड़ित गाय मालिक को प्रति गाय 37500 रुपये की पशु सहायता का भुगतान किया जाए।

Odisha | As many as 19 cows died due to lightning near Bhanjanagar of Ganjam District. Special Relief Commissioner has directed to the district Collector to pay animal assistance of Rs 37500 per cow to the beneficiary as per the norms of SDRF: Special Relief Commissioner office