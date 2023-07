ओडिशा में दर्दनाक हादसा: पानी से भरी बाल्टी में गिरी 15 माह का बच्ची, तड़प-तड़पकर मासूम ने तोड़ा दम

Odisha News छोटे बच्चों की देखभाल करना आसान काम नहीं है। अभिभावकों की एक छोटी सी लापरवाही बच्चों के लिए बड़ी आफत ला सकता है। सुंदरगढ़ से ऐसी ही घटना सामने आयी है जहां घर में कंपास बॉक्स के साथ खेल रही 15 साल की एक बच्ची की पानी से भरी बाल्टी में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई।

ब्रजराजनगर में बाल्टी में गिरकर 15 माह की मासूम मौत। (प्रतीकात्मक फोटो)

Your browser does not support the audio element.

HighLights ओडिशा के ब्रजनाथनगर में पानी से भरी बाल्टी में गिरने से 15 माह की बच्ची की मौत। कंपास बॉक्स के साथ खेल रही थी बच्ची। समय पर पड़ती अभिभावकों की नजर तो बच सकती थी जान।

संवाद सूत्र, सुंदरगढ़: छोटे बच्चों की देखभाल करना आसान काम नहीं है। अभिभावकों की एक छोटी सी लापरवाही बच्चों के लिए बड़ी आफत ला सकता है। न सिर्फ बच्चों के सेहत पर खास ध्यान देना जरूरी है, बल्कि उनपर हर पल निगाह रखना भी बेहद जरूरी है। सुंदरगढ़ से एक ऐसी ही घटना सामने आयी है, जहां एक छोटी सी लापरवाही ने 15 महीने की बच्ची की जान ले ली। सुंदरगढ़ के ब्रजराज नगर के तेलेनपाली इलाके में मंगलवार को एक अत्यंत ही दर्दनाक हादसा हुआ। तेलेनपाली के साहूपाड़ा में 15 महीने की एक बच्ची की मुंह के बल गिरने से मौत हो गई। कंपास बॉक्स से खेल रही थी बच्ची अबतक मिली जानकारी के अनुसार, सुमंत साहू की 15 महीने की बेटी स्वस्तिका एक कंपास बॉक्स से खेल रही थी। खेलते-खेलते उसका कंपास बॉक्स पास में रखी पानी से भरी एक बाल्टी में गिर गया। बच्ची उस कंपास को निकालने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान, वह औंधे मुंह बाल्टी में जा गिरी। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया जबतक उसपर किसी की नजर पड़ती काफी देर हो चुकी थी। करीब 15 मिनट बाद जब उसकी मां ने देखा तो उसे पानी भरी बाल्टी से निकाला। अबतक वह बेहोश हो चुकी थी। आनन-फानन स्वजनों ने उसे मंडलिया स्थित केंद्रीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्वस्तिका अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। इस हादसे के बाद पूरे स्वजन का मनोबल टूट गया है।

Edited By: Mohit Tripathi