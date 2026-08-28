ओडिशा: नहर में जंगली सूअर से भिड़ा 14 साल का सुमन, 2 घंटे तक पकड़े रखा मुंह; देखें VIDEO

संवाद सहयोगी, कटक। ओडिशा के कटक जिले के बांकी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 14 वर्षीय सुमन ने नहर में फंसे होने के बावजूद जंगली सूअर का डटकर सामना किया।

बताया जा रहा है कि करीब दो घंटे तक उसने सूअर का मुंह मजबूती से पकड़े रखा और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। इस दौरान उसके शरीर पर पांच से अधिक स्थानों पर चोटें आईं। बाद में ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला।

जानकारी के अनुसार, सुमन शौच के लिए नदिकुंडा नहर की ओर गया था। इसी दौरान अचानक एक जंगली सूअर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए सुमन नहर में कूद गया, लेकिन सूअर भी उसके पीछे पानी में उतर गया और उस पर हमला करने लगा।

बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने पर सुमन ने हिम्मत दिखाई और सूअर का मुंह पकड़ लिया। उसने उसके जबड़ों को कसकर पकड़े रखा, ताकि वह उसे गंभीर रूप से घायल न कर सके। करीब दो घंटे तक सुमन घायल और थका होने के बावजूद सूअर को नहीं छोड़ने का प्रयास करता रहा।

इसी बीच वहां से गुजर रहे प्रभुदत्त राउत की नजर नहर में पड़े सुमन पर गई। शुरुआत में उन्हें लगा कि सुमन मछली पकड़ रहा है, लेकिन पास जाकर उन्होंने देखा कि वह जंगली सूअर से जूझ रहा है। उन्होंने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया और अग्निशमन विभाग को सूचना दी।

सूचना मिलते ही अग्निशमन कर्मी विशेष बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने जंगली सूअर को काबू में किया और सुमन को नहर से बाहर निकाला। इसके बाद उसे नजदीकी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज करने वाले डॉ. अभिषेक स्वाईं ने बताया कि सुमन के शरीर पर गहरे घाव हैं, लेकिन उसकी हालत सुरक्षित है। वह घटना के कारण थोड़ा घबराया हुआ है। उचित उपचार के बाद उसके एक-दो दिन में ठीक होने की उम्मीद है।