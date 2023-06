Odisha Train Crash: ट्रैक पर धंसे हुए डिब्बे को निकालने की कोशिश जारी, पटरियों की मरम्मत का काम तेजी से शुरू

बालेश्वर, एजेंसी। ओडिशा के बालेश्वर में शुक्रवार को हुए रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है जबकि क्षतिग्रस्त डिब्बों को हटाने और दुर्घटनास्थल पर पटरियों की मरम्मत का काम तेजी से शुरू हो गया है। रेलवे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

दक्षिण पूर्व रेलवे के CPRO आदित्य कुमार चौधरी ने कहा, "हम जल्द से जल्द कार्य खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां 4-5 डिविजन और 2-3 जोन की टीम काम कर रही है। यहां रेलवे के सारे अधिकारी मौजूद हैं। अभी तक मृतकों की संख्या 288 है।"

#WATCH | Odisha: "Capsized bogies have been removed...2 bogies of goods train also have been removed...work of connecting track is going on from one side...will finish the work as soon as possible": Aditya Kumar Chaudhary, Chief Public Relations Officer (CPRO), South Eastern… pic.twitter.com/FsS9TqLTet