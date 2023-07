CM नवीन पटनायक ने सेतु योजना के तहत दस और ग्राम पंचायतों को शामिल करने का दिया निर्देश, बढ़ाई आवंटन राशि

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को अधिकारियों को मलकानगिरी जिले के कट-ऑफ क्षेत्र में 10 और ग्राम पंचायतों को शामिल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री पटनायक ने विशेष योजना की आवंटन राशि को भी 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्वाभिमान अंचल में तैनात अर्धसैनिक बल के विकास की योजना के तहत 9.60 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं।

CM नवीन पटनायक ने सेतु योजना के तहत दस और ग्राम पंचायतों को शामिल करने का दिया निर्देश

अनुगुल, संतोष कुमार पांडेय। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को अधिकारियों को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और उत्थान (एसईटीयू) योजना के तहत मलकानगिरी जिले के कट-ऑफ क्षेत्र में 10 और ग्राम पंचायतों को शामिल करने का निर्देश दिया है। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। बढ़ाई गई विशेष योजना की आवंटन राशि एक अधिकारी ने कहा कि मलकानगिरी जिले में गुरुप्रिया पुल के संचालन से पहले स्वाभिमान अंचल माओवादी खतरे से अत्यधिक प्रभावित था, इसलिए मुख्यमंत्री पटनायक ने कहा कि इस क्षेत्र को सेतु योजना के तहत शामिल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पटनायक ने विशेष योजना की आवंटन राशि को भी 50 करोड़ रुपये से दोगुना बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया। अर्धसैनिक बल के विकास और विस्तार की योजना मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि चित्रकोंडा ब्लॉक के तहत आंद्रपल्ली, पनासपुट, जोदाम्बा, रालिगडा, पेपरमेटला, बड़पाड़ा, गजलमामुडी, जंत्री, धुलिपुट और कोरुकोंडा ब्लॉक के तहत नाकाममुडी जैसी नौ और ग्राम पंचायतों को सेतु योजना के तहत शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्वाभिमान अंचल में तैनात अर्धसैनिक बल के विकास और विस्तार की योजना के तहत 9.60 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं। तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ स्वाभिमान अंचल यह इलाका पहले कट-ऑफ क्षेत्र के रूप में जाना जाता था और अब मलकानगिरी जिले में स्वाभिमान अंचल के रूप में जाना जाता है। यह तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जबकि एक हिस्सा आंध्र प्रदेश के घने जंगल से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र माओवादियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना था क्योंकि वे ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में अपराध करने के बाद यहीं शरण लेते थे। हालांकि, 2018 में गुरुप्रिया पुल के निर्माण के साथ, स्वाभिमान अंचल में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सेतु योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिले के चित्रकोंडा ब्लॉक में कटे हुए क्षेत्र के 151 गांवों में तेजी से विकास करना है।

